Napi horoszkóp 2018. 09. 24.: Pörgesd fel új célokkal az életedet

A legszívesebben játékkal töltenéd az egész napot, de most nem mindenki hajlandó a játszadozásra. Tekintsd játéknak a feladataidat, és nyugodtan képzeld azt, hogy egy-egy megoldott probléma után jó pontokat írnak jóvá a képzeletbeli számládra. Ami azt illeti, ezen a képzeletbeli számládon máris rengeteg jó pont gyűlt össze.

Nincs egy rongyod sem, amit felvehetnél? Ez nem igaz, ugye tudod? Ugye tudod, hogy valójában rengeteg a ruhád, csak éppen unod őket? Most kombináld össze azokat a holmikat, amelyeket eddig nem vettél volna fel együtt! Legyen az őszi stílusod színes, szokatlan és szertelen! Ha kreatívan öltözködsz, a kedved is jobb lesz hétfőn!

Nagyon szeretnéd a kezedben tartani azt a valamit, amit kitaláltál. Most egy tárgyat szeretnél megalkotni, szeretnél létrehozni valamit, szeretnéd, ha valamilyen kézzelfogható eredménye lenne a munkádnak. Most kellene kipróbálnod olyan hobbikat, mint a hőre szilárduló gyurma vagy a kötés és horgolás.

Túl felszínes vagy hétfőn, és túl sokat törődsz azzal, hogyan néznek ki mások. Hidd el, a szép emberek is lehetnek buták vagy sikertelenek. A csúnyák pedig lehetnek épp úgy sikeresek, okosak és boldogok, mint bárki más. Az emberek külseje nem számít. A belső értékek és a cselekedetek fontosak egyes-egyedül.

Oroszlán

Te vagy a követ, aki két ellenérdekeltségű fél között közvetít. Nem is sejtetted, mennyire nehéz dolguk van a követeknek, amikor mindebbe belefogtál. Ha tudtad volna, mi vár rád, nem vállalod ezt a helyzetet. Most már nem menekülhetsz. Most már érdemes maradnod és kitartanod.

