Heti horoszkóp szeptember 24–30.: A kedd lesz a hét legnehezebb napja

KOS

Kissé energiátlan leszel még hétfőn. Kedden hajnalban aztán nagyot fordul veled a világ a Kosba lépő Holdnak köszönhetően. Bár óvatosnak kell lenned, mert a napkelte előtti telihold feszültté tehet téged. Egész nap óvatosan kell közlekedned, a konstelláció balesetveszélyt jelez, pláne, mert a nap során lesz még egy bolygószembenállás. A hét második felében lelassulsz, de legalább a munka is simábban megy majd. A hétvége a hűvösebb idő ellenére alkalmas kirándulásra, érdemes kimozdulnod vasárnap.

BIKA

Nem lesz a kedvenced a hét eleje. Nem csak a kedd hajnali telihold miatt fájhat most a fejed – szó szerint és átvitt értelemben is. A hirtelen lehűlés és a bolygószembenállások betegségre való hajlamot szimbolizálnak. Csütörtöktől viszont remek fényszögek remek hangulatot ígérnek neked. A Bika Holdtól elemedben érzed magad, és sokkal több türelmed lesz az emberekhez és a munkához is. Hétvégén az Ikrek Hold a szabadba invitál. A természet a legjobb töltődési mód, persze nem árt, ha rétegesen, melegen és vízállóan öltözöl.

IKREK

Sajnos a hét első felében szinte folyamatosan feszült fényszögek lesznek az égen, amelyek feszültséget jeleznek benned és körülötted. Ez ellen annyit tehetsz, hogy pihenten indulsz munkába, és ott is ügyelsz a jó közérzetedre: most ne koplalj, inkább egyél nyers zöldséget, gyümölcsöt. A hét második felére tervezd a nagy koncentrációt igénylő munkákat. A föld jegyekben járó bolygók – Hold, Szaturnusz, Uránusz, Plútó – mindenképpen segítenek. Hétvégén egyre jobb passzban leszel a vasárnap hajnali bolygóháromszögnek köszönhetően.

RÁK

Pazar módon indul a heted, hiszen két kedvező fényszög lesz az égen hétfőn hajnalban. Töltődj fel, szívd fel magad, mert kedden hajnalban már rázósabb időszak elé nézel. Előbb a telihold, utána kedden és szerdán is lesznek nehéz konstellációk, amiktől kiborulhatsz. Csütörtöktől békésebb napok köszöntenek be, hiszen olyan kellemes fényszögek állnak össze, amelyek helyreállítják benned a békét. Hétvégén nem a lustálkodás tölt fel, hanem az élmények. Az Ikrek Hold és a vasárnap hajnali bolygóháromszög aktív kikapcsolódást javasol.

OROSZLÁN

Jó, ha tudsz róla, az egész hét legnehezebb napja a kedd lesz. Nemcsak a hajnali telihold miatt, hanem aznap jön még egy bolygószembenállás. Mindkettő balesetveszélyre hívja fel a figyelmedet. Vedd komolyan, és vigyázz magadra és persze a többi közlekedőre is. A hét közepén nagy teljesítményre leszel képes a föld jegyekben járó bolygóknak köszönhetően. Ez pedig nagy lehetőség a karrieredben. A hétvégéd akkor lesz kiváló, ha kiváló emberek társaságában töltöd. Lehetnek ők rokonok, barátok, kollégák…

SZŰZ

Végre valami nagyszerű történik: hétfőn olyan emberrel vagy emberekkel találod meg a hangot, akik egészen másképp gondolkodnak. Kedden a telihold viszont már nem segíti az összhangot. Csak csütörtöktől láthatók nyugodtabb konstellációk, amelyek békésebb napokat ígérnek, ez viszont már igazán jó hatással lesz a munkateljesítményedre is. Hétvégén intenzíven foglalkoztat a jövő, ha rágörcsölsz a témára, nem tudsz pihenni. Menj ki a természetbe, és szellőztesd ki a fejedet – javasolja a levegős Ikrek Hold.

MÉRLEG

A hét legkényesebb napja a kedd lesz. Nemcsak a hajnali telihold miatt, hanem a Hold–Merkúr-szembenállás okán is, ami konfliktust, szakítást hozhat. Térj ki minden provokáció elől. Szerencsére csütörtöktől lecsillapodnak a kedélyek, innentől sokkal békésebb napokat ígérnek a békésebb fényszögek. Kedvenced a vasárnap lesz a hajnali levegős óriási bolygóháromszögnek (Ikrek Hold – Mérleg Nap – Vízöntő Mars) köszönhetően. Mozdulj ki a négy fal közül, még csak a szeles idővel sem érdemes törődnöd.

SKORPIÓ

Hétfőn duplán kedvező fényszögek kedvező atmoszférát teremtenek, viszont a kedd hajnali telihold (Kos Hold – Mérleg Nap) az egészséged megőrzésére figyelmeztet. Muszáj vigyáznod most magadra, ha nem akarsz lerobbanni. A hét második felében szerelmes hangulatba kerülsz, és a párkapcsolat minden figyelmedet leköti. Semmiképp se vidd be a magánéletedet a munkahelyedre. Hétvégén bőven lesz alkalmad megélni a szerelmet. Vasárnap egy nagy bolygóháromszög szerint szervezhetnél szabadtéri programot.

NYILAS

Amennyiben sikerül kívül maradnod, minden könnyebb lesz. Ez az egész hetedre vonatkozik. Már csak azért is, mert méltatlan, hogy kedden hajnalban a telihold piti ügyeken való egymásnak feszülést mutat. Napközben és másnap is lesznek paradox bolygóállások, csak csütörtöktől áll helyre a rend. Igaz, ekkor az nem tetszik neked, hogy milyen mértékben belassulnak az emberek föld jegyben járó bolygók (Hold, Szaturnusz, Uránusz, Plútó) hatására. A hétvége szerelmet hozat, ha nyitott vagy rá…

BAK

A hétfő alkalmas egyeztetésre, beszélgetésre, remek konstellációk remek kommunikációs esélyeket mutatnak. Ezzel szemben kedden hajnalban a telihold és még aznap egy másik bolygószembenállás, valamint a szerdai dupla feszült fényszög már komoly konfliktusokat vetít előre. A hét második fele sokkal kiegyensúlyozottabbnak ígérkezik a föld jegyben járó bolygóknak (Hold, Szaturnusz, Uránusz, Plútó) köszönhetően. Hétvégén ne ülj otthon, egy nagy bolygóháromszög téged is kicsal a szabadba. Ne zavarjon a hűvös idő. Itt az ősz, nem igaz?

VÍZÖNTŐ

Isteni hét vár rád, amennyiben kedden és szerdán ki tudod kerülni a galibát. Kedden hajnalban a telihold, és még aznap egy másik bolygószembenállás balesetveszélyt jelez. Jó lenne ezt most mindenképpen komolyan venned. Szerdán duplán kínos fényszög kínos szituációt hoz, amennyiben nem vagy diszkrét és titoktartó. Csütörtöktől minden kisimul, vége a veszedelemnek. Békésebb napok jönnek. Hétvégén ismét elemedbe kerülsz, a vasárnap hajnali bolygóháromszög (Ikrek Hold – Mérleg Nap – Vízöntő Mars) nagyszerű hétvégét ígér neked.

HALAK

Ragyogóan jó hangulatban kezded a hetet, aztán kedden a hangulatod is átvált, mert a hajnali telihold anyagi gondokat jelent. Most kéne megfognod a pénzt, mert gyorsan negatív pénzügyi spirálba kerülhetsz. Csütörtöktől a föld jegyben járó bolygók (Hold, Szaturnusz, Uránusz, Plútó) józanná és gyakorlatiassá tesznek téged, ekkor már könnyebb lesz észszerű döntéseket hozni. A hétvége legyen a családodé! Velük jól fog telni az idő, persze csak akkor, ha olyan programot találsz ki, amihez neked is van kedved.