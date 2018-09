Ezek a csillagjegyek nagyon megérzik a keddi teliholdat

A Kost a telihold még feszültebbé teszi

A telihold szeptemberben a Kos csillagjegyben tartózkodik. Energiája nem véletlenül érint nagyon erősen téged is. Az elkövetkező napokban talán a szokotthoz képest is lobbanékonyabb, türelmetlenebb lehetsz. Nem lesz egyszerű, de most még fontosabb lenne, hogy bármilyen bosszantó dolog érint is, mielőtt reagálsz, végy néhány mély levegőt, és csak azt követően válaszolj. Relaxálj, lazíts minél többet, ha teheted, az idegeid nagyon meghálálják. A legjobb persze az lenne, ha szabadságot vennél ki, és azt tehetnéd, amit csak szeretnél. Csütörtök délutánra már jobban érzed magad, csak addig kell kibírnod a keddi telihold hatását.

A Rák szuper híreket kap

A Rák új időszámításba kezdett már a szeptemberi újhold idején. Ez a kedvező folyamat továbbra is tart, szóval érdemes mindenképpen élned a lehetőséggel. Az égen teljes fényében ragyogó telihold új utakat világít be előtted. Mindaz, amin az elmúlt fél évben dolgoztál, végre beérik. Ha éppen a munkáddal kapcsolatosan várnál új fejleményekre, vagy állást pályáztál meg, úgy tűnik, hamarosan pozitív híreket kapsz. Miközben a kényelemre, a biztonságra törekszel, az elkövetkező napokban felboríthatja számításaidat egy-két esemény. Viszont nem fogod bánni, mert ezek valóban jó dolgok lesznek.

A Szűz teliholdkor szembe néz a félelmeivel

A Szűz a félelmeivel nézhet szembe a szeptemberi telihold idején. Észre kell venned, mennyire lehúznak és visszatartanak téged a válladon cipelt félelmek és terhek. Talán még félsz szembenézni önmagaddal, a keddi telihold pontosan ebben a törekvésedben ösztönöz és támogat téged nagyon erősen. A teliholdhoz a gátlások, a korlátok, de az önuralom is társítható. Párkapcsolatodban ezért érezhetsz most korlátozást, feszültséget, nyomasztó érzéseket. A teljes fényében ragyogó hold ugyanakkor bátorságra ösztönöz téged, lehetőséget kínál, hogy átléphess az akadályokon. Az elkövetkező napok számodra a gyógyulás lehetőségét kínálják. Fogadd el, élj vele.

A Halak pompás lehetőségeket kap

A Halak előtt ajtók nyílnak meg. Pontosan ezért az elkövetkező napok ideálisak, hogy megnyisd ezeket az ajtókat, és megnézd, mi rejtőzik mögöttük. Az elmúlt hónapok felvillantottak előtted néhány kihívást, amelyekhez nem érezted magad kellően motiváltnak, magabiztosnak. Most viszont úgy tűnik, végre eljön a te időd. A telihold megerősít, hogy igenis megérdemled, amit az élet felkínál a számodra. Légy készen, és fogadd el, bárhonnan érkezzen, és legyen az bármi is az. Téged a szeptemberi telihold kifejezetten támogat és segít. Csak rajtad múlik, megragadod-e az alkalmat, a lehetőséget.

(via bustle)