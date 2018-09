Napi horoszkóp 2018. 09. 23.: Így varázsold igazán széppé a mai napot!

Szívesen változtatnád meg az embereket, de ők most nem akarnak változni körülötted. Erővel senkit sem lehet átnevelni valami mássá. Vasárnap az elfogadással juthatsz a legtöbbre. Fogadd el, nem mindenki olyan, mint te. Fogadd el, a világ azért szép, mert olyan sokfélék vagyunk.

Kívülállónak érzed magad egy családi összejövetelen, és nem vagy benne biztos, hogy valóban itt van a helyed. A fogadott családod most sokkal fontosabb neked, mint a vér szerinti. A fogadott családod most sokkal több örömet okoz, és sokkal jobban érzed magad velük, mint a többiekkel.

Nem kell mindenért bocsánatot kérned! Vasárnap úgy érzed, mintha mindenkitől elnézést kellene kérned a viselkedésedért, de ez nem igaz. Mindenki olyannak szeret, amilyen vagy. Aki meg nem, az nem is érdemli meg, hogy ismerjen téged. Fontos tudnod, az önazonosság ma fontosabb, mint a bocsánatkérés.

Megváltozott a véleményed valamiről, de nem tudod, hogyan tolmácsolhatnád azt a legegyszerűbben. Tudod mit? Mondd el a véleményedet szűretlenül. Mondd el, mit gondolsz most. Mindenki meg fogja érteni a változást és a fejlődést, az is, aki nem értett eddig egyet veled.

Az álmodozás és a tervezgetés bajnoka vagy. Annak vagy a bajnoka, hogyan álmodhatsz csodálatos életet magadnak. Vasárnap érdemes az álmodozás mellett tenned is. Vasárnap érdemes az álmodozásod mellett azért is tenned, hogy megvalósíthasd, amiről olyan régóta álmodsz.

Szívesen átadod az irányítást másoknak vasárnap. Ma élvezed, hogy nem neked kell döntéseket hoznod. Persze azzal jársz a legjobban, ha a testvérednek adod át az irányítást, hiszen ő az, aki a legrégebb óta ismer. A testvéred most sokat segít abban is, hogy megérts egy bonyolult helyzetet.

Pontosan tudod, mit kell tenned, hogy a gyerekeidnek igazán jó napja legyen. Vasárnap elsősorban szülő vagy, méghozzá jó szülő. Ma az egész napod a gyerekekről szól. Az a része is, amelynek nem kellene róluk szólnia. Ne felejtsd el, neked is jogod van az énidőhöz!

Ha megfogadtad a tegnapi tanácsomat, akkor ma extra békés reggelre ébredtél. Ettől pedig jól indult a napod, ami segített elsimítani némi feszültséget is köztetek. Most az a fontos, hogy őrizd meg a békét, ami benned van. Az a fontos, hogy tudatosan őrizd a nyugodt és békés hangulatot egész nap.

Nem vagy benne biztos, milyen módon jutottál oda, ahol most tartasz. Azt tudod csak biztosan, innen merre kell tovább menned. A múlt elemzése helyett szánd arra a vasárnapot, hogy a jelent értelmezed, és tégy meg mindent, ami itt és most könnyedén megtehető. A jelenből születik meg az a jövő, amelyre vágysz.

Egy barátnőd attól fél, elveszít téged, olyannyira megváltoztál az elmúlt időszakban. A változás jó. Most érdemes megnyugtatnod a barátnődet, és elmondanod neki, hogy valójában, belül te még mindig ugyanaz vagy, aki évtizedekkel ezelőtt összebarátkozott vele.

Vízöntő

Csak óvatosan az erőteljes szavakkal! Most valaki félreértheti az erőteljesen megfogalmazott mondandódat. Most valaki akkor is megbántódhat, ha nem mutatja ki. Éppen ezért vasárnap fogalmazz szelíden, legyél kedves, és legyél nagyon-nagyon megértő. A vasárnapod szóljon az empátiáról és a békéről!

