Napi horoszkóp 2018. 09. 22.: Különleges tapasztalatokat gyűjthetsz szombaton

Talán azt hiszed, bátorító szavakat mondasz valakinek, de ő most minden szavadat félreértelmezi, és egyre inkább elkeseredik. Ebben a helyzetben a szavak nem segítenek, csak az ölelések. Ebben a helyzetben a gesztusokkal és a tettekkel sokkal többre jutsz, mint a szavakkal.

Érdemes ma énidőt kiszakítanod a napodból. Érdemes ma tudatosan úgy döntened, hogy magadra is szánsz időt. Ebben az időben törődj magaddal. Ebben az időben menj el egy masszázsra, vagy nyújtózz el egy kád forró vízben, vagy csak ülj a kedvenc foteledben. Ebben az időben figyeld meg a gondolataidat és az ötleteidet.

Rák

Megkönnyíti az életedet, ha a szombati napot a gyerekekre szánod. Most neked is van mondanivalód nekik, és nekik is van mesélni valójuk neked. Ami azt illeti a nagy, őszinte és nyílt beszélgetések segítenek közelebb hozni benneteket egymáshoz, és segítenek még mélyebbé tenni a kapcsolatotokat. Erre pedig nagy szükségetek van.

