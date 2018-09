Napi kínai horoszkóp szeptember 22.: Ma igazán boldog lehetsz

A következő táblázat a születési éveket tartalmazza. Keresd ki a születési évednek megfelelő kínai horoszkóp szerinti csillagjegyet.

Keresd ki a kínai horoszkóp szerinti jegyedet

Patkány: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

2008, 1996, 1984, 1972, 1960 Bivaly: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

2009, 1997, 1985, 1973, 1961 Tigris: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

2010, 1998, 1986, 1974, 1962 Nyúl: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

2011, 1999, 1987, 1975, 1963 Sárkány: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

2012, 2000, 1988, 1976, 1964 Kígyó: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

2013, 2001, 1989, 1977, 1965 Ló: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

2014, 2002, 1990, 1978, 1966 Kecske: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

2015, 2003, 1991, 1979, 1967 Majom: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

2016, 2004, 1992, 1980, 1968 Kakas: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

2017, 2005, 1993, 1981, 1969 Kutya: 2018 , 2006, 1994, 1982, 1970

, 2006, 1994, 1982, 1970 Disznó: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

Szeretnéd tudni, mi jellemző a kínai horoszkóp szerinti jegyedre? Ezen az oldalon elolvashatsz minden részletet.

A kínai horoszkóp bölcsességei akkor a leghatékonyabbak, ha minél többször gondolsz rájuk, és minél gyakrabban ismételgeted magadban a különleges erővel és energiával ható mondatokat, mantrákat. Ma még inkább érdemes, hiszen csodás pillanatokban lehet részed.

Ez a mai mantrád a kínai horoszkóp szerint

A Patkány

Örömre cserélem a bánatot. Minden rosszban van valami jó is. És valóban megtalálod a jót, a boldogítót, az üdvözítőt ma. Csak egy picit próbálj belegondolni abba, amiben élsz. És megpillantod az örömet. Hidd el, megérdemled a felhőtlen boldogságot.

A Bivaly

A mosolyom boldoggá tesz másokat is. Tégy ma próbát. Például mosolyogj a boltban az eladóra vagy a pénztárosnőre. Biztos lehetsz benne, hogy visszamosolyog rád, hogy igazán kedves lesz ma veled. Téged is boldoggá tesz, amikor boldogságot adsz másoknak.

A Tigris

Boldog vagyok. Érdemes ezt a mantrát minél többször mondogatnod. A mantrák ereje óriási. Lehet, most nem igazán érzed még magad boldognak, de eléred a boldogságot, amikor elhiszed, hogy boldog vagy. A boldogság ott van benned, senki mástól nem függ, csak rajtad.

A Nyúl

Boldogságot sugárzom magam köré. Amikor igazán jól érzed magadat, az meglátszik rajtad. Ezt a pozitív vibrálást a többiek is észreveszik. Amikor valóban sugárzik belőled a jókedv, a boldogság, az gyorsan átragad másokra is. Boldogságot adni a legjobb érzés.

A Sárkány

Az örömöm gyógyító erejű. Amikor pozitívan gondolsz magadra, amikor szereted önmagadat, a belőled fakadó öröm mindenféle orvosság nélkül gyógyítja a lelket, a testet. Az örömnek tényleg gyógyereje van, és nemcsak rád, másokra is pozitívan hat.

A Kígyó

Hagyom, hogy boldog legyek. Engedd meg magadnak a boldogságot. Miért is ne lehetnél különösebb ok nélkül felhőtlenül boldog? Próbáld ki ma, milyen érzés, hogy egyszerűen csak jól érzed magad a testedben. Aztán gyakorold holnap és holnapután. Hamarosan magától árad belőled az öröm.

A Ló

Könnyen teszek boldoggá másokat. Amikor árad belőled a pozitív energia, azzal nagyon erőteljesen hatsz a többiekre is. A boldogság rezgését a lelkedben érzed. Csak add önmagadat, és meglátod, mennyire boldoggá teszed ezzel a körülötted élőket is.



A Kecske

Megélem a boldogságot, megélem az örömöt. Az öröm, a boldogság érzése benned rejlik. Amíg másoktól várod, hogy boldoggá tegyenek, sosem leszel igazán boldog. Az öröm benned sarjad, leld meg a forrást, mert így lehetsz valóban boldog.

A Majom

A boldogságom belülről fakad. A lelkedben, a szívedben találod a boldogságot. Apróságok is bőven elegendők ehhez. Egy önzetlen mosoly is örömmel tölti fel a lelkedet. Adj apróságokat, és a boldogság érzése állandósul benned, hiszen visszakapsz mindent, amit így adtál.



A Kakas

Az öröm mindenben a társam. Az örömmel végzett munka, a barátok, a társad iránt érzed örömed boldoggá teszi az egész napodat. Amikor örül, amikor boldog vagy, panaszra sincs okod, mindened megvan, amire csak vágysz. Válaszd társadnak az örömet, ő sosem hagy el, mindig melletted lesz. El tudod fogadni őt?

A Kutya

Könnyű örömöt adni. Nincs szükség szavakra, nincs szükség tárgyakra sem, hogy örömet adj. Egyetlen mosollyal is örömet okozhatsz másoknak, és persze magadnak is. Adj örömet mindennap, és meglátod egyre könnyebben megy, és egyre több örömet kapsz vissza is.

A Disznó

A boldogság állapot, és nem eredmény. A boldogság a szívedben rejtőzik. A boldogság csak a te döntéseden múlik. A boldogság állapot, amit magadban érezhetsz. Megengeded magadnak a boldogságot?