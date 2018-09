Hétvégi szerelmi horoszkóp szeptember 22-23.: A szerelem most mindennél fontosabb

Kos

Sokkal lazábbra kellene venned a szerelem-témát. Vedd észre, a szerelmed mennyire kreatív, és mennyire sokoldalú. Őt most nem zárhatod kalitkába, pedig úgy tűnik, a saját szabadságod megőrzése érdekében ezt is megtennéd. A célod most csak az lehet, hogy mindketten kreatívak és igazán felszabadultak legyetek.

Bika

Amikor mereven ragaszkodsz az igazadhoz, viselkedéseddel több embert is megbántasz. Leginkább a kedvesedet. Most sokkal fontosabb lenne a közös igazságotok, a kapcsolatotok igazsága. Most az a fontos, hogy együtt, ketten alakítsátok ki azt az álláspontot, amelyhez tűzön-vízen át ragaszkodsz. Most a közös véleményetek számít, nem az egyéni.

Ikrek

Jókor vagy jó helyen, leginkább akkor, ha még szingli vagy. Véletlenül összefutsz ugyanis azzal, akivel olyan régóta akartál már találkozni. A véletlen találkozásokból nagy szerelmek alakulhatnak akkor is, ha esetleg még nem készültél fel lélekben az új érzelmekre. Az új szerelmek néha nem várják meg, hogy tárt karokkal fogadd őket…

Rák

Vajon minek látod a kapcsolatodat? Kerítésnek, amely bezár, esetleg létrának, amelyen magasabb szintre juthatsz? Nem mindegy ugyanis, hogyan tekintesz a kapcsolatodra, hiszen a szerelmi életed alakulása most ezen múlik. Nem bírod a bezártságot, és nem bírod, ha korlátok közé szorítanak. Ezért fontos észrevenned, hogy a szerelmi életed nem korlátoz.

Oroszlán

Az őszinteség lenne most a legjobb megoldás a számodra. Az őszinteség az, amelyre nagyon nagy szükséged van most. Talán nem szívesen beszélsz őszintén a szerelmeddel, de mégis fontos lenne, hogy most őszintén vitassátok meg mindazt, amit a világról gondoltok. Az őszinteség rendbe teheti azt is, ami korábban elromlott.

Szűz

Úgy tűnik, most nem egy irányba tartotok a szerelmeddel. Talán ideig-óráig működhet ez a széthúzás az életetekben, de érdemes minél hamarabb azonos irányba fordulnotok, és érdemes minél hamarabb egy irányba haladnotok is. A hétvége remek alkalom, hogy megbeszéljétek, ki hol tart, és ki mire vágyik a kapcsolatban. Nos, mi az, amire igazán vágytok?

Mérleg

Túl kell lépned a múlton, és észre kell venned valami nagyon fontosat: a szerelmed nem ugyanaz az ember, mint aki régen volt. Mindannyian változunk, és mindannyian önszántunkból változunk. Ő most önszántából változtatott, neked pedig fontos felismerned ezt a változást. Fontos, hogy arra reagálj, amilyen ő most, és nem arra, amilyen korábban volt.

Skorpió

Humorra, nevetésre, incselkedésre vágysz. Most szívesen viccelődsz a szerelmeddel, és az a legjobb, hogy ő is veszi a lapot, és veled viccelődik. Amikor azonban a szerelmed nincs vicces kedvében, érdemes megvigasztalnod őt. Ha összehangoljátok az érzelmeiteket a hétvégén, az mindkettőtöket közelebb hoz egymáshoz.

Nyilas

A párodat most nagyon lekötik a feladatok, talán a munkahelyi helyzeteken agyal egész hétvégén, talán valamilyen anyagi gondot szeretne megoldani. Most azzal segíthetsz neki a legtöbbet, ha nem akarsz segíteni neki. Amint kész lesz, hogy megossza veled a gondokat, magától meg fogja veled beszélni valamennyit.

Bak

A legszívesebben mindenhova együtt mennétek a hétvégén, még oda is, ahol sohasem jártatok együtt. Mindketten nagyon vágytok most a másik közelségére, és egyre közelebb is kerültök egymáshoz. Most ne csináljatok külön programokat, és a gyerekeken kívül nem is kell megosztanotok az időtöket senki mással.

Vízöntő

Olyan erőteljes a vonzerőd a hétvégén, hogy mindenki felfigyel rád. Azt ugye tudod, attól még, hogy te nem érzed magad vonzónak, mások annak láthatnak? Mindegy, hogyan vélekedsz a külsődről, mindegy, hogyan vélekedsz a megjelenésedről, most könnyedén felfigyelnek rád az emberek. Ne lepődj meg, ha sokan kezdenek flörtölni veled.

Halak

Szükséged van arra, hogy legyen egy társad. Szükséged van arra, hogy a társad olyasvalaki legyen, akire mindig számíthatsz mindenben. A hétvégén tesztelheted a társad hűségét és megbízhatóságát egyaránt. Amennyiben kiállja a próbát, nyugodtan köteleződj el mellette, és engedd szélnek a többi jelöltet.