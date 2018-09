Napi horoszkóp 2018. 09. 21.: Pontos péntek a mai

Gyorsan le akarsz tudni egy beszélgetést, és nagyon felhúzod magadat, amikor sok-sok kérdést kapsz. A legszívesebben most minden ügyet egy perc alatt elintéznél, és semmire sem szánnál sok időt. Az élet azonban nem ilyen kegyes hozzád, hiszen körülötted mindenki az alapos, megfontolt és hosszadalmas munkavégzés híve pénteken.

Túl fontos helyre került az életedben a pénz. Túl sokat gondolsz rá, és megpróbálsz kiszámolni olyan tételeket előre, amelyek valójában megjósolhatatlanok. Most ne a pénz miatt csinálj meg valamit, hanem azért, mert szeretnéd. A pénz nem számít komoly érvnek pénteken, csupán te tulajdonítasz neki túl nagy jelentőséget.

Oroszlán

Azért is megéri barátságosnak lenned az ismeretlenekkel, mert most az ismeretlenek segítenek megoldani egy eddig megoldhatatlannak tűnő problémát. Érdemes mindenkihez kedvesen közelíteni, és mindenkinek segíteni, aki a segítségedet kéri, mert így ők is viszontsegítenek neked.

