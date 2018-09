Szerencsés vagy, ha ebben a csillagjegyben született a főnököd

Az Ikrek a legviccesebb főnök

Az Ikrek főnökkel valójában minden napod a felhőtlen vidámságról szól. Bámulatosan képes feldobni a munkahelyi hangulatot, izgalmas és igazán szórakoztató típus. Gyűlöli az unalmat, ezért mindennél jobban törekszik a változatos feladatokra, de persze elvárja a minőségi munkát. Optimizmusával, lelkesedésével nagyon erősen hat rád és mindenki másra is a környezetében. Mellette igazi csapatmunkában lehet részed, de még a péntek estéket is szívesen töltöd vele koktélbárban beszélgetve. Nagyon nyitott a személyisége, szívesen meghallgatja a problémákat, és okos tanácsaival, javaslataival segít is, amikor csak teheti. Az Ikrek főnök sosem panaszkodik, pedig neki is megvannak a maga gondjai. Időnként szétszórtnak, néha talán kiszámíthatatlannak tűnhet, de tény és való, mindig összekapja magát, és igazán jól végzi a feladatát.

A Mérleg a diplomatikus főnök

A Mérleg főnök előnyeit nagyon hosszasan lehet sorolni. Nagyon jószívű és könyörületes, ugyanakkor erősen motiválja is a többieket. Ő sosem él vissza a pozíciójával, munkatársaival mindig a megegyezésre, a csapatmunkára törekszik. Ő az a típus, aki biztosan megajándékoz a születésnapodon, az ünneplés nála sosem marad el. Ő az a főnök, akiben vakon bízhatsz, és bármilyen problémádat elmondhatod neki, okos tanácsokkal segít, nem mellesleg nagyon tud titkot tartani. A legdiplomatikusabb típus, a nélkül képes pillanatok alatt rendet tenni a vitás helyzetekben, hogy felemelné a hangját, vagy bármelyik félnek igazat adna. Mégis mindenki hálát érez a megoldásért. Annak ellenére, hogy nagyon megnyerő, ő sem tökéletes. Nem szeret nehéz döntéseket hozni, néha szórakozottnak tűnhet, és önmagáért sem képes mindenkor kiállni. Ennek ellenére szerencsésnek érezheted magad, ha a Mérleggel dolgozhatsz.

A Vízöntő a bátor főnök

A Vízöntő főnök nagyon is törődik a munkavállalói érdekeivel. A csapatmunkában hisz, és mindenkor kiáll a beosztottak mellett. Ha kell, felrúgja a szabályokat, és ahhoz is kellően bátor, hogy minden helyzetben önmagát adja. Mindenkor megtalálja a módját, hogy belőled és a csapat többi tagjából is a lehető legjobbat hozza ki, hogy megmutathasd a tehetségedet, az egyéniségedet. Irányítása alatt valódi sikereket érhetsz el. Kedveli és támogatja is a szokatlan megoldásokat, az eredeti gondolatokat, látásmódjával nagyon erősen inspirál mindenkit. Kedves és segítőkész, de a kemény munkát is elvárja. Viszont hajlamos lehet a saját rögeszméiben hinni, ami mellett letette a voksát, abban nem igazán lehet megingatni akkor sem, ha nincs mindenben igaza. Ennek ellenére a Vízöntő főnök mellett is nagyon változatos és innovatív munkában lehet részed.

(via elite daily)