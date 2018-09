Ki bátor és ki gyáva? Ennyire mernek kockáztatni a csillagjegyek

A Kos

A Kos uralkodó bolygója a Mars, amely a bátorság, a kurázsi, a tetterő planétája is. Így nem véletlen, hogy a Kos valójában azt sem tudja, mi az a félelem. Számára minden kockázat kihívást, újabb lehetőséget jelent, amit pedig vétek lenne kihagyni. Minél veszélyesebbnek tűnik egy helyzet, a lehetőség is annál kecsegtetőbb, és annál inkább erősödik az önbizalma is.

A Bika

A Bika egészen más, mint a Kos. Ő a biztonsági játékos, messze elkerüli a veszélyesnek tűnő helyzeteket. Neki a legfontosabb, hogy élvezhesse a munkája gyümölcsét, amit pedig szerinte csak kiszámítható, szorgalmas és következetes munkával lehet elérni.

Az Ikrek

Az Ikrek valójában nagyon kedveli a kihívásokat, ugyanakkor kellően intelligens ahhoz, hogy pontosan felmérje, mennyire veszélyes kockáztatnia egy-egy helyzetben, és mennyire rohan a vesztébe, ha megteszi. Éppen ezért nagyon ügyesen kikerüli a rizikós helyzeteket, és csak akkor kockáztat, amikor tudja, hogy nem veszíthet.

A Rák

A Rák nagyon következetes csillagjegy, viszont a bátorság nem az ő asztala. Ő az óvatosság példaképe, így nem is érti a vakmerő embereket, még a gyerekeit is óvja a veszélytől, nemhogy saját magát. Szóval, ő messze elkerüli a veszélyes szituációkat, inkább mindenkor a biztonságra törekszik.

Az Oroszlán

Az Oroszlán a bátorság példaképe, nem véletlenül, hiszen uralkodó planétája, a Nap a siker szimbóluma is. Ha kell, ő készen áll, hogy alapjaiban forgassa fel a világot, csak megvalósíthassa a céljait. Hogy bármikor kockáztat? Nem is kérdéses. Ahogyan az sem, hogy jobb ötlet a barátságát keresni, mint az ellenségévé válni.

A Szűz

A Szűz valójában teljesen fölösleges dolgokban kockáztat, ezt is csak akkor, ha úgy érzi, az az egyetlen megoldás, hogy megvalósíthassa a célját. Az Ikrekhez hasonlóan az ő uralkodó bolygója is a Merkúr, amely intelligenciával látja őt el, nem mellesleg kellő óvatossággal is a veszélyes helyzetek elkerüléséhez.

A Mérleg

A Mérleg is kellően bölcs csillagjegy ahhoz, hogy elkerülje a rizikós szituációkat az életében. Sőt, talán túlzottan is a biztonságra, a harmóniára törekszik. Messze elkerüli a konfliktusokat, a veszekedéseket, a botrányokat, inkább diplomatikusan közelít mások és a veszélyek felé.

A Skorpió

A Skorpió uralkodó bolygója a Mars és a Plútó, amelyektől erőt és bátorságot kölcsönöz. A Koshoz hasonlóan ő sem ismeri a félelmet. Rajong a kihívásokért, a kockázatos helyzetekért, ő tudatosan keresi magának a veszélyt. Valójában azt neki találták ki.

A Nyilas

Annak ellenére, hogy a Nyilas hajlamos időnként kockáztatni, gyorsan vissza is lép a rázós helyzetekből, hogy aztán máris kereshesse a következő kihívást. Ő nem fél a változásoktól, sőt elébe megy azoknak. Minden új lehetőség új kihívás, ami pedig igencsak felcsigázza a kíváncsiságát.

A Bak

A Bak nem ijed meg a veszélyes szituációktól, a kockázatokat ugyanakkor inkább kerüli, hiszen uralkodó bolygója, a Szaturnusz a biztonságra, a megfontoltságra sarkallja őt. Hiszi, hogy mindenkinek magának kell megvívnia a saját harcát az életében, tekintet nélkül a veszélyekre vagy a stresszes helyzetekre.

A Vízöntő

A Vízöntő uralkodó bolygója, az Uránusz, amely a folyamatos változás bolygója is. Nem véletlen, hogy őt kifejezetten szórakoztatják még a veszélyesnek tűnő kihívások is. Ugyanakkor másik planétája, a Szaturnusz higgadtságra inti őt, ezért nem dönt elhamarkodottan, átgondolja, mielőtt bármiben is kockáztatna.

A Halak

A Halak, uralkodó bolygójának, a Neptunusznak köszönheti szenvedélyét, viszont a ködösítésre való hajlamát is. Mások szemében úgy tűnhet, mintha nagyon bátor típus lenne, holott a lelkében ő nagyon is fél mindenféle megpróbáltatástól és kockáztatástól.

(via horoscope daily)