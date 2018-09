Heti holdnaptár szeptember 19-25.: Feszültséget hoz a Kos telihold

SZERDA – szeptember 19.: A mai napra fogászati tilalom érvényes. Természetesen, ha nagyon fáj a fogad, nem kell szenvedned, keresd föld az orvost, amilyen gyorsan csak teheted. Könnyen lehetséges, hogy a beavatkozás később meg kell ismételni. A Bak Hold szerdán fegyelmezetté és csendesebbé tesz téged. Talán kevésbé vágysz a zajos helyre, nagyobb, élénkebb társaságba. Ma mindenképpen érdemes meditálni, kisimultabbá válhatsz.

CSÜTÖRTÖK – szeptember 20.: A mai napon a kertészkedést érdemes hanyagolni, ami azt jelenti, hogy a régiek ilyenkor ki sem mentek ki a kertbe. Te eldöntheted, követed-e a példájukat, vagy sem. Az biztos, hogy ma érdemes a növő Holdat a javadra fordítani: tápláld a bőrödet pakolásokkal, krémekkel, növényi olajakkal. Meghálálja, meglátod.

PÉNTEK – szeptember 21.: A Hold ma egész nap a levegős Vízöntőben jár, ami a legjobb alkalmat kínálja a szellőztetésre. De nem csak a lakást, a házat, az irodát, az ágyneműt, a szekrényeket is kiszellőztetheted. Ma még csodaszép száraz, napos az időre számíthatsz, mindenképpen érdemes kihasználni ezt a csodás őszi időt! Ha teheted, sétálj egy nagyot, vagy tömegközlekedés helyett gyalogolj hazáig.

SZOMBAT – szeptember 22.: Mára a Hold fogászati, sőt már fodrászati tilalmat is javasol. Kora délutánig továbbra is a Vízöntőben jár, a szellőztetés így még mindig nagyon hasznos. Délután a vizes Halak Hold csapadékot hozhat, szóval ma még ne öntözz a kertben, megteszi helyetted a természet. A szobanövényeket délután annál érdemesebb meglocsolni.

VASÁRNAP – szeptember 23.: Mára is vonatkozik a fogászati és fodrászati tilalom. Ugyanakkor egyre közeledik a telihold időpontja, melyre kedden hajnalban kerül sor. Ez a növő Hold erejét fokozza, amely azt javasolja, hogy vigyél a szervezetedbe mindenféle jót, például vitaminokat, ásványi anyagokat, amelyek sokkal hatékonyabban épülnek be. Ezt teheted ételekkel, teákkal és bőrápoló szerekkel is.

HÉTFŐ – szeptember 24.: Ha teheted, várj még néhány napot a fogászati kezeléssel és a fodrásszal is. A Halakban járó Hold ma is javasolja öntözés, de a kerti tó is különösen meghálálja a mai napi gondoskodást. A telihold előtti napon a legjobb gyógynövényt begyűjteni, mert ilyenkor a legmagasabb azok hatóanyagtartalma. A Halak jegyhez a lábfej tartozik, ezért a talpmasszázs csodákat tesz ma a testeddel, a lelkeddel.

KEDD – szeptember 25.: Hajnalban holdnyugta, majd napkelte előtt lesz telihold. Ha nem tudnál aludni, vagy bármilyen okból korán ébredsz ma, a horizonton még elcsípheted a lenyugodni készülő teliholdat. A Kosba lépő Hold türelmetlenséget hoz magával, ezért mára érdemes aktív, gyors, rövid munkákat tervezni, mert többre nem igazán lesz „cérnád”.

Erre figyelmeztet a heti holdnaptár

Önző telihold

Szeptember 25-én hajnalban (4 óra 53 perckor), napkelte előtt, amikor a Hold még nem nyugszik le, de már átlépett a Kosba, szembekerül a Mérleg Nappal. Ezt nevezzük teliholdnak. A Kos az önzést, az ego előtérbe kerülését és az akarat felerősödését szimbolizálja. Ezekre vigyázz, ha nem szeretnél ma konfliktusba keveredni. Vedd észre azt is, ha épp nem vagy kellően érzékeny mások igényeire, mert könnyen rád foghatják, hogy önző vagy. Nem baj, ha kiállsz magadért, de ezt nem szabad mások rovására tenned. Úgy tudsz jó csapatjátékosokká válni, ha gyakran megkérdezed, mások mire vágynak, mi az igényük. Ebben segít a Mérleg Nap: ő tesz téged remek csapatjátékossá és érzékennyé a többiek igényeire.

Sajnos teliholdkor jóval több a baleset történik, szóval légy a megszokottnál is elővigyázatosabb az utakon. A telihold mindig a szembe jövő járművek veszélyét jelzi. Csak kellő odafigyeléssel és a sebesség felelősségteljes megválasztásával kerülheted el a legrosszabbat, az ütközést, a balesetet. A telihold kedden kora hajnalban világít a legfényesebben, de hatása egész nap érezhető lesz.

A Kos és a Mérleg jegyekben születettek legyenek most a legóvatosabbak, de a Rákok és a Bakok is vigyázzanak magukra és a kapcsolataikra! Természetesen a többi jegy szülöttje is legyen kellően körültekintő és óvatos, mert így biztosan nem lesz baj telihold idején sem.