Ezek a csillagjegyek tudják, mit akarnak

A Kos

A Kos nemcsak azt tudja nagyon is pontosan, hová szeretne eljutni, vagy mit akar megvalósítani az életében, a problémamegoldó képessége is elsőrangú. A saját problémái mellett másokét is kristálytisztán látja, és persze azokra is okos megoldást javasol. Pontosan azért válik belőle nagyszerű vezető, mert kézben tudja tartani a dolgokat, a problémákat és a munkát is.

A Mérleg

A Mérleg maximalista típus, ezért ő sosem adja fel addig, amíg nem tudja megoldani a feladatát pontosan úgy, ahogyan elképzelte. Talán sokan bosszantónak gondolják, tartják a viselkedését, a talán túlzott alaposságát, ő viszont percig sem foglalkozik velük, inkább következetesen végzi a dolgát.

A Szűz

A Szűz szándékát sajnos sokan rosszindulatként értelmezik. Pedig semmi ilyesmi nincs benne, egyszerűen csak a legjobbat, a lehető legtöbbet követeli magától és másoktól is. Megjegyzéseit sokan bántó kritikának értékelik, pedig egyáltalán nem annak szánja. Ő is a legjobbat akarja, és mindenkor meg is valósítja azt.

A Skorpió

A Skorpió pontosan tudja, mit és hogyan akar elérni az életében. Igyekezetében képtelen várni, képtelen lehet türelmet gyakorolni, ezért inkább megcsinálja a munkát egyedül, mintsem másokra várjon. Viszont így az eredménnyel is mindenkor maximálisan elégedett.

A Halak

A Halak valódi művész, amikor a céljaira, az elhatározásáról esik szó. Ő sosem követel, mégis mindig eléri, amit szeretne. Csak finoman és óvatosan kér valamit, egyszerűen bekúszik a másik ember bőre alá, és képtelenség a kérésének ellenállni. Ha a vágyairól van szó, finom eszközökkel manipulálni is hajlandó.

(via horoscope daily)