Napi horoszkóp 2018. 09. 18.: Ma duplán igaz, hogy a kevesebb sokkal többet ér

Azok a szavak okozzák a legnagyobb felismeréseket kedden, amelyeket nem is neked mondanak. Az elkapott fél mondatok, az elcsípett szavak jelentik a legnagyobb segítséget ma. Ezek a mondatfoszlányok elgondolkodtatnak, felemelnek, megnevettetnek, útba igazítanak, és tanácsot adnak neked. Halld meg őket!

Bika

Itt az ideje, hogy felkelj végre a lazításból, és itt az ideje annak is, hogy megtedd a saját részedet egy ügy sikeréért. Szövetséget kötöttél valakivel, és ő mindent megtett, hogy ez a szövetség sikeres legyen. Most te jössz. Most neked kell cselekedned annak érdekében, hogy mindketten megkapjátok, amit a szövetségtől vártok.

