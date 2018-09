Melyik állattól félsz a legjobban? Sokat elárul rólad

Ha a kutyáktól félsz a leginkább

Ha a kutyák okozzák benned a legerősebb félelmeket, akkor vélhetően gyanakvó, bizalmatlan típus lehetsz, és inkább zárkózottnak, visszahúzódónak ismernek téged a többiek. Távolságtartásod nem véletlen, hiszen könnyen lehet, többször is elárultak már téged a barátaid. Nagyon nehezen bocsátasz meg, már ha egyáltalán képes vagy rá. Az is biztos, nagyon nehezen bízol meg bárkiben is.

Ha a macskáktól rettegsz

Viszonylag ritkán, de megesik, hogy valaki a macskáktól retteg a leginkább. A fekete macska fóbia már gyakoribb lehet, mindenesetre azt jelentheti, hogy tudattalanul a jövőtől félsz, attól, amit számodra tartogathat az előtted álló időszak. Talán nem vagy eléggé magabiztos sem, és könnyen lehet, túlzottan is foglalkozol mások véleményével. A nyitott emberek társaságát keresed, akik bátran kimondják, amit gondolnak.

Ha a kígyóktól félsz a leginkább

Ha erősen rettegsz a kígyóktól, olyan személyiségtípus lehetsz, aki úgy érzi, mindent kontrollálnia kell. Talán túlzottan is erősnek szeretnél látszani, ezért sem a sajátod, sem mások gyengeségeit nem ismernéd be. Talán kicsit rugalmasabban kezelhetnéd az életedet is, de az érzések kimutatásával is hadilábon állhatsz. Utóbbiban mindenképpen érdemes fejlődnöd.

A pókok okoznak félelmet benned

A pókoktól való félelem nagyon gyakori. Könnyen lehet, kisgyermekként édesanyád túlzottan is óvott téged, vagy minden lépésedet felügyelték a szüleid. Szeretnéd mindennek megérteni az okát, mert attól is erős félelmek gyötörhetnek, amikor nem értesz valamilyen helyzetet. Az életed minden területét szabályozni szeretnéd, akkor érzed igazán jól magad, amikor minden kiszámítható és követhető az életedben.

Az egerektől rettegsz a legjobban

Ha az egerek komoly félelmeket okoznak benned, szégyenlős személyiségtípus lehetsz, akinek nagyon nehéz beszélnie és megnyílnia mások előtt. Nagyon nem szereted a kényelmetlen szituációkat, és nehezedre eshet másokkal együttműködni. A hibákat is nagyon nehezen emészted meg, akkor is inkább visszalépsz és hátrálsz, amikor egyáltalán nem lenne rá szükség.

A denevér okoz fóbiát neked

Hajlamos lehetsz a furcsa, megmagyarázhatatlan dolgokban hinni, ha téged a denevérek rettentenek el a leginkább. Tudattalanul önmagadtól félsz a leginkább, saját magadat akadályozod, ezért nem is tudod kibontakoztatni a képességeidet igazán. Néha úgy tűnhet, mintha vakon rohannál a vesztedbe. A számodra kényelmetlen helyzeteket inkább elkerülöd talán még akkor is, amikor semmi szükség nem lenne erre.

A darazsaktól rettegsz a leginkább

Ingerlékeny és türelmetlen típus lehetsz, ha a darazsaktól félsz a leginkább. Főként akkor érzed ezt, amikor valamit nagyon szeretnél elérni. Gyakran az apróságok, a jelentéktelen dolgok is kiakasztanak téged. Hajlamos lehetsz a konfliktusokra és a vitákra. Nagy szükséged lenne a türelemre, próbálj lazítani minél többet, és menni fog, meglátod.

A patkányoktól félsz a legjobban

Talán túlzottan is aggódó személyiségtípus lehetsz, ha a patkányoktól tartasz a leginkább. Hajlamos lehetsz felnagyítani a problémákat, rosszabbnak hiszed azokat, mint amilyenek valójában. Te is erősen függsz mások véleményétől, de nem bízol meg azokban, akik nem mondják ki a véleményüket egyenesen.

