Ezekkel a csillagjegyekkel megütöd a főnyereményt

Az Oroszlán férj nagyon tud szeretni

Az Oroszlán férfi megkülönböztető figyelemre, tiszteletre vágyik, és amikor párkapcsolatában megkapja mindezt, ő lesz a világ legjobb partnere, a világ legjobb férje. Viszont ő is szavakból ért elsősorban, ezért tudnia kell, mire vágyik a felesége, mi az, amit a legfontosabbnak tart az életében. Az Oroszlán férj nagyon empatikus és megértő típus, és vele az idő múlásával is pontosan ugyanolyan marad a szerelem, mint amilyen a kapcsolat elején volt. Valójában igazi gyermeki lélek lakozik benne, aki vidámságra, boldogságra, mosolyra, kacagásra, kalandokra vágyik. Ezért olyan feleséget választ, akiben gondoskodó, ugyanakkor önfeledt, könnyed és szeretetteljes partnerre találhat.

A Halak férj átadja magát az érzéseknek

A Halak férfi valójában férjnek született. Képes magát teljes mértékben átadni a nőnek, akit igazán szeret, anélkül, hogy úgy érezné, bármilyen csorbát is szenvedne férfias tulajdonságaiban. Mindent megtesz a feleségéért, nagyon szívesen tölti a szabadidejét a családdal, a gyerekekkel. Amíg igazán és szívből szeret, amíg megkapja párjától a számára is fontos figyelmet, benne a megcsalás gondolata sem merül fel. A Halak férj nem fél megmutatni az érzéseit, de ugyanezt várja el a szerelmétől is. Gondoskodó, érzelmes feleségre vágyik, aki épp úgy békére, nyugalomra és megértésre törekszik, mint ő.

A Bika, a meggondolt férj

A Bika férfi csak azt követően kéri meg a szerelem kezét, miután gondosan előkészítette az életét. Megfelelő munkát talált magának, saját lakással, autóval rendelkezik, és úgy érzi, korban is megérett a házasságra. Nem hamarkodja el a döntést, de onnantól, hogy kimondta a boldogító igent, csak a felesége és a családja létezik a számára. Ő is képes áldozatokat hozni a házasság oltárán, nagyon kedves és jó lelkű csillagjegy. Igaz, nem kifejezetten kedveli a házimunkát, de minden segítséget megad a párjának, ha igényli. Munkájában szorgalmas és nagyon kitartó, stabil anyagi biztonságot teremt a családnak. Hozzá hasonlóan kedves és melegszívű, érzéki és szenvedélyes feleségre vágyik. A Bika férj hajlamos lehet a hízásra és a lustaságra, ezért nem árt őt kicsit noszogatni és mozgásra ösztönözni.

(via horoscope daily)