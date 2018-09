Ez a csillagjegy egyszerűen nem öregszik

Ez a csillagjegyek az évek múlásával sem öregszik. A bölcsesség, az élettapasztalat teszi őt egyre kiegyensúlyozottabbá és egyre üdébbé, frissebbé. Sokan nem is értik, hogyan lehetséges, mit tesz azért, hogy éveket tagadhat le a valós életkorából. Nos, a horoszkópból kiderül. Mindenesetre irigylésre méltó, ahogyan érettebb korban is képes a fiatalságát megőrizni. Te is ebben a csillagjegyben születtél? Te is letagadhatsz 10 vagy akár 20 évet?