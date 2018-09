Gondoltad volna? Tüsszentésed izgalmas jóslatot takar

Bizony, bármilyen furcsán is hangzik, de létezik a tüsszentésjóslás, melyet néhányan az ókori Egyiptomból származtatnak, más források szerint keleti vagy arab eredetű a módszer. Nos, származzon bárhonnan is, a tüsszentések értelmezése nagyon is izgalmas játéknak tűnik. Figyelem, csak a felébredés utáni, reggeli tüsszentések számítanak…

Ezt jósolja a hétfő reggeli tüsszentés

A hétfő reggeli tüsszentés jelentése szerint biztos lehetsz benne, hogy terveid sikerülnek és megvalósulnak. Barátaid is segítik a céljaid megvalósítását, bármikor számíthatsz rájuk, így abban is bízhatsz, hogy a problémáid egycsapásra megoldódnak.

Ezt jósolja a kedd reggeli tüsszentés

Kedden az ébredést követő tüsszentés nem mondható igazán jó előjelnek. Arra utal ugyanis, könnyen lehet, peches időszak elé nézel, talán nem tudod olyan egyszerűen elintézni a dolgokat, mint máskor, a céljaid megvalósítása is nagyobb erőfeszítést, több energiát követel tőled. Akadnak, akik félreérhetnek téged. Szóval, nem árt az óvatosság az elkövetkező napokban.

Ezt jelenti a szerda reggeli tüsszentés

A szerda reggeli tüsszentés már kifejezetten jó híreket jelez, szinte bizonyosan üzleti, munkahelyi sikerek várnak rád. Könnyedén juthatsz most egyezségre, megállapodásra, és előnyös szerződéseket köthetsz. Testvéreddel, rokonnal vagy bármilyen ismerőssel könnyebben rendezheted a kapcsolatodat.

Ezt árulja el a csütörtök reggeli tüsszentés

Ha tüsszögve ébredsz csütörtökön, nem érdemes még azonnal orvoshoz rohannod. Tüsszentésed ugyanis nagyon pozitív jóslatot hordoz. Álmaid, a vágyaid megvalósulnak, de most még az ellenfeleket is könnyedén legyőzheted. Az könnyen megeshet, hogy magas beosztású, befolyásos pártfogód akad, aki segíti, támogatja a terveid megvalósítását.

Ezt jósolja a péntek reggeli tüsszentés

A pénteki tüsszentés szerelmi, párkapcsolati sikerekről árulkodik. Bizakodhatsz, hiszen úgy tűnik, hamarosan felbukkan a Nagy Ő, sikeres randevúk, boldog pillantok várnak rád. Ha már gyerekeket nevelsz, velük kapcsolatosan is jól alakulnak mostanában az események. Sőt, ma érdemes lottóznod, tüsszentésed különleges szerencsét jósol.

Íme a szombati tüsszentés jóslata

Szombaton valahogyan próbáld meg visszatartani a tüsszentést, már ha egyáltalán lehetséges ez. Ha nem tudod, és sorozatosan kell tüsszentened, akkor az most valóban betegségre, megfázásra, influenzára utal. A szombati tüsszentés hazugságot, ármánykodást, megtévesztést, nehézségeket és sajnos sikertelenséget jelezhet előre.

Ezt jósolja a vasárnapi tüsszentés

A szombattal ellentétben vasárnap kifejezetten jótékony hatású a tüsszentés. Nemcsak az orrjáratok tisztulna ezen a napon intenzíven, de a vasárnap reggeli prüszkölés anyagi sikereket, meggazdagodást, könnyű vizsgákat és különleges élményeket is jósol és tartogat neked.