Napi horoszkóp 2018. 09. 17.: Te vagy a saját életed királynője

Vigyázz, ma túl sok vagy, és ma néhányan úgy érezhetik, nagyon elszálltál magadtól minden ok nélkül. Ma szerénységgel sokkal többet érhetsz el. A szerénységed szimpatikussá tesz az emberek előtt, ezért érdemes ma tudatosan visszafogottnak, szerénynek és csendesnek lenned.

Végre megérted az élet egyik legfontosabb alapvetését: nem kell mindenkinek tökéletesnek lennie. Neked sem kell tökéletesnek lenned, és a körülötted lévőknek sem kell tökéletesnek lenniük. Ma ne csak fogadd el a tökéletlenségeket, de legyél is büszke a saját tökéletlenségeidre, amelyek egyedivé tesznek.

Valaki félreérti a viselkedésedet. Valaki azt gondolja, túl elszállt vagy, és túlzottan is nagyra tartod magadat. Pedig te csupán kiállsz magadért, az értékeidért. Aki ebben nem a partnered, valószínűleg önmagáért sem tud vagy mer kellően kiállni.

Azt fontolgatod, hogy valamit máshogy csinálsz hétfőn, mint ahogy szoktad. Csak támogatni tudom az elképzelést, hiszen ideje lenne már változtatnod. Ideje annak is, hogy megváltoztasd a régi, berögzült folyamatokat, és mindent máshogy csinálj, mint ahogy eddig megszoktad.

Nehezen tudod összehozni a találkozót valakivel, akivel pedig nagyon szeretnél beszélgetni. Talán már fel is adnád ezt a találkozót arra gondolva, talán mégsem kell találkoznotok. Fontos, hogy értsd, a találkozásotok elmaradása nem égi jel, egyedül a zaklatott hétfő tehet róla.

Miközben minden idegszáladdal a munkádra figyelnél, közben valaki folyton elvonja a figyelmedet. Valaki folyton felbukkan a gondolataidban, és te gondolatban vele beszélgetsz. Ez nem tesz jót a munkamorálodnak, de nagyon is jót tesz a hangulatodnak, ezért nyugodtan engedd meg magadnak a fantáziálást.

El kell ismerned, a főnököd jó érvvel áll elő hétfőn. Mondjuk, az talán nem tetszik, ami mellett érvel, de ahogy teszi, nagyon is szórakoztató. Ezekre a szórakoztató érvekre te is csak nagyon szórakoztató válaszokkal reagálhatsz. Ha jóízű a beszélgetés, könnyebben győzöd meg a főnöködet a saját véleményedről.

Bak

Nagyon izgulsz hétfőn, pedig nincs okod az izgalomra. Nincs okod, hogy attól félj, valami nem sikerül, hiszen ma sokan sokféleképpen támogatnak téged. Ma abban is támogatást kapsz, amiben nem is gondoltad volna, hogy segítséget kapsz a környezetedtől. Nincs ok az izgalomra, nyugodj meg!

