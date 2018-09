Heti pénzhoroszkóp szeptember 17–23.: Van, ami a pénznél is többet ér

Kos

Rossz döntést hoztál évekkel ezelőtt, ezért éppen itt az ideje, hogy megbocsásd magadnak ezt a döntést. Ha belegondolsz, láthatod, mennyi jó dolog történt veled a döntésed hatására. A rosszban mindig van valami jó, és mára már több lett a jó a döntésed hatásaiban.

Bika

Általában úgy érzed, mindent forintosítanod kell, és mindent a pénzen keresztül lehet csak lemérni. De ezen a héten sokkal fontosabbá válik számodra a gyakorlati hasznosság. Annak tulajdonítasz most igazán nagy értéket, aminek látod az értelmes hasznát. Jól teszed.

Ikrek

Nem csak a gondolataiddal és nem is csupán a cselekedeteiddel tudsz bőséget teremteni. A szavaiddal, a beszélgetésekkel is megnyithatod magad előtt a bőség kapuját. Most beszélgess őszintén minél több emberrel. Legyél barátságos és nyitott mindenkivel, aztán figyeld, hogyan nyílnak meg előtted a bőség felé vezető ajtók.

Rák

Furán hangzik, de lehetőséget kapsz, hogy valakit megrövidíts a héten. Talán a pénztárosok adnak vissza többet a boltban, mint amennyi járna. Akkor cselekszel a legjobban, ha becsületes vagy, és visszaadod, ami nem jár neked, hiszen az élet hamarosan megismétli ugyanezeket a helyzeteket – csak felcserélt szerepekkel…

Oroszlán

Gyerekkorodban talán nem tanultál meg jól bánni a pénzzel, viszont megtanultál jól bánni az értékeiddel. Megtanultál jól bánni a tehetségeiddel. Talán már nem is emlékszel már, mi mindent csináltál gyerekként. Itt az ideje, hogy felfedezd magadban az egykori tehetségeidet!

Szűz

Pontosan tudni véled, mi lenne a logikus pénzügyi lépés a számodra, de úgy érzed, valaki akadályoz ebben a lépésben. Vedd észre, ha bárki más meg tud akadályozni a cselekvésedben, akkor az nem lehet a logikus, és nem is a legjobb lépés a számodra. Engedd el, ami akadályoz, és tedd azt, ami könnyen megy.

Mérleg

Talán most kell rájönnöd arra, hogy nem csináltál mindent jól az elmúlt hónapokban. Most értheted meg, néhány döntésednek milyen hatásai vannak az életedre és a pénzügyeidre. Most ne az elveszett forintokat akard pótolni, inkább az elveszett, elvesztegetett percekre figyelj.

Skorpió

Képzeld el, hogy az életedben egyáltalán nem játszik a szerepet a pénz. Mit csinálnál ebben a helyzetben? Mit tennél, ha bármit megtehetnél? Ha jobban belegondolsz, valójában nem is a pénz tart távol az álmaid megvalósításától. Talán a gondolkozásmódod áll közted és az álmaid között…



Nyilas

Helyezd a figyelmedet arra, amit csinálsz. Helyezd a figyelmedet arra, ami most van az életedben. Azzal, ha a figyelmedet a múltban hagyod, megakadályozod, hogy valóban észrevedd a jelen lehetőségeidet. A jövőtől való félelem pedig kifejezetten rossz döntésekre sarkall. Szóval, élj a mában.

Bak

Érdemes lenne arra helyezni a figyelmedet, milyen sok modern és kényelmes használati tárgy van a birtokodban. Ezen a héten élvezd ki a modern technika előnyeit, és nyugodtan válaszd a kényelmes modern megoldásokat. Ha most tartós eszközt vásárolsz, válaszd a legújabbat.

Vízöntő

Szívesen adsz leckét másoknak a pénzügyekből, és szívesen mutatod meg másoknak, hogyan lehet megoldani a pénzügyi problémáikat. Azt tanítod a legjobban, amit te is megoldottál már. Most nyíltan kellene beszélned a kudarcaidról és a sikereidről is. Ez a legnagyobb tanítás – neked is.

Halak

Olyan lehetőséged nyílik ezen a héten, amelyről talán nem is álmodtál. Ez a lehetőség felvillanyoz, lendülettel tölt el, és segít, hogy megérkezhess abba a bőségbe, amelyről álmodsz. Ne felejtsd el, a pénz ahhoz áramlik, aki valóban szereti. Szóval, gondolkodj el, mennyire is szereted a pénzt…