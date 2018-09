Heti horoszkóp 2018. szeptember 17–23.: Jól indul a hét, aztán történik valami…

KOS

A jövőd és a hivatásod kerüljön központi helyre a hét első felében! A Bak Hold és a föld dominancia szerint jól haladhatsz a munkádban, különösen szerdán. Szokatlanul összeszedett leszel, és remekül tudsz koncentrálni. A hét második felében csupa olyan emberrel lesz dolgod, aki meglehetősen merev, egy Mars–Uránusz-fényszög szerint nem tudod megváltoztatni őket – és nem is érdemes. A hétvégén izgalmas találkozásban lesz részed, az illető nagy hatással lesz rád.

BIKA

Kitűnően indul a heted, hiszen minden a terveid szerint alakul. Ráadásul senki nem sürget a föld jegyekben járó bolygók (Nap, Hold, Merkúr, Szaturnusz, Uránusz, Plútó) szerint. Most olyan nyugodtan dolgozhatsz, ahogyan már régen tetted. A hét közepén viszont már a rugalmasságodat teszteli az élet. Folyton olyan emberekbe és helyzetekbe futsz bele, ahol muszáj alkalmazkodnod, máskülönben konfliktus robbanhat ki. A hétvégén a Merkúr és a Nap is belép a Mérlegbe. Kivételesen szép most az ősz, menj ki a természetbe!

IKREK

Téged a föld jegyekben járó bolygók nem lelkesítenek hét elején, viszont hatékony leszel. Csütörtöktől tér vissza az életkedved, még akkor is, ha a munkahelyeden több makacs emberrel kell megküzdened. Ezt egy kemény Mars–Uránusz-fényszög mutatja. Még jó, hogy te rugalmas vagy, így számodra nem küzdelem kezelni őket. Tudtad, hogy többek között ennek köszönheted a népszerűségedet? Hétvégén végre eljön a te időd: szombaton bolygód, a Merkúr, vasárnap pedig a Nap lép a Mérlegbe, amitől végre fellélegzel, megkönnyebbülsz.

RÁK

Kedves természetednek köszönhetően bárkit könnyedén megszelídítesz. A hét első felében a többiek szinte szó szerint a tenyeredből fognak enni, vagyis megtalálod velük a közös hangot. A hét közepén sokba kerülhetnek a gyerekek vagy a te gyerekes dolgaid, amit egy Mars–Uránusz-fényszög jelez. Nagyon ügyelj rá, mire adsz ki pénzt, különben negatív spirálba kerülhetsz. A hétvégéd családi programokkal lesz tele, de nem fogod bánni. Ha jót akarsz, szervezz közös, szabadtéri programot – javasolja a Mérlegbe lépő Merkúr és Nap.

OROSZLÁN

Nem lesz könnyű, de a hét elején koncentrálj a munkádra! Te is meg fogsz lepődni, milyen jól megy, köszönhetően a rengeteg föld jegyben járó bolygónak: a Nap, a Hold, a Merkúr, a Szaturnusz, az Uránusz és a Plútó is föld jegyben jár még. A hét közepén kettősséget érezhetsz, egyrészt valakihez vonzódni kezdesz, miközben valamiért ingerel is. Ne csak szerelemre gondol, bárki lehet rád ellentmondásos hatással. Rugalmasnak kell lenned, ha nem akarsz konfliktust. A hétvégén a levegős Mérlegbe lépő Merkúr és Nap azt javasolja, menj ki a szabadba!

SZŰZ

Igazán kedvedre való lesz a hét első fele. Különösen a szerdai nap, amikor dupla szuper fényszög azt igazolja, hogy minden a legnagyobb rendben. Itt az ideje, hogy elengedd a pesszimizmust. A hét közepén a munkahelyeden egy Mars–Uránusz-fényszög nézeteltérést vetít előre. Tudd, hogy normális, ha nem értesz mindenkivel mindenben egyet. A konfliktus forrása a merevség lesz, szóval próbálj meg minél rugalmasabb lenni. A hétvégén véget ér a Szűz hava. Ne sajnáld, mert csodaszép ősz előtt állsz. Ilyen jó időben nem szabad a négy fal között ülnöd….

MÉRLEG

Felfokozott izgalommal várod a hétvégét már azonnal a hét elején, amitől aztán csöppet sem lesz könnyű a feladatokra figyelned. Pedig jó lenne. A hét közepén magadra találsz a Vízöntő Holdnak köszönhetően. Egyre gördülékenyebben megy minden, azonban olyan fényszögek is lesznek az égen, amelyek rugalmasságra tanítanak téged (is). Azt fogod tapasztalni, ez nem mindenkinek megy. A hétvégén végre eljön a várva várt idő: szombaton a Merkúr, vasárnap a Nap lép a Mérlegbe. Közeleg a születésnapod, amikor új év indul el…

SKORPIÓ

Viszonylag simán kezdődik a hét, azonban szerdától egyre kritikusabb szituációk adódnak. Szerdán, csütörtökön és pénteken is lesznek „leckéztető” fényszögek, amelyek merevségre való hajlamot mutatnak nálad. Biztos lehetsz benne, konfliktusba kerülsz, ha „kötöd az ebet a karóhoz”. Nem kizárt, hogy igazad van, ezeken a napokon most még is jobb, ha senkit sem akarsz meggyőzni. Ráérsz erre a jövő héten. Hétvégén kezdődik a Mérleg hava, ami az ősz szépségét hozza. Meglepően meleg, nyári idő lesz, szóval mindenképpen mozdulj ki!

NYILAS

Érdekes módon téged ezen a héten sem a kedvező, sem a kedvezőtlen konstellációk nem érintenek közvetlenül. Ez arra jó, hogy te döntsd el és alakítsd, hogyan akarod jól érezni magad. Az biztos, a pénz lesz az egyik központi témád, Észnél kell lenned, mert bár jók a bevételeid, felelőtlenül mégsem költekezhetsz. Legyél fegyelmezett, és nem kerülsz bajba – tanácsolja a szerdai Mars–Uránusz-fényszög. Hétvégén a Mérlegbe lépő bolygók minőségi változást hoznak, a barátok is felértékelődnek most.

BAK

Jól indul a heted a föld dominanciának köszönhetően, hiszen a Nap, a Hold, a Merkúr, a Szaturnusz, az Uránusz és a Plútó is kedvez neked. Kedvenc napod a szerda lesz, amikor dupla szuper fényszög a kezedre játszik. Használd ezt a napot a fajsúlyosabb ügyek intézésére, hiszen semmit nem látsz megoldhatatlannak. A hét második felében bánj körültekintően, óvatosan a pénzzel. Több napon keresztül lesznek nehéz fényszögek, amik bizony neked is fejtörést okozhatnak. Hétvégén kezdődik a Mérleg hava, ami a jövőt világítja meg előtted…

VÍZÖNTŐ

Egyfajta vihar előtti csendet tapasztalhatsz a hét elején, mert gyanúsan simán mennek a dolgok. Szerdától jönnek is a megpróbáltatások, hiszen szerdán, csütörtökön és pénteken is lesznek olyan fényszögek, amik a merevségedet igyekeznek „letörni”. Ne vedd ezt leckéztetésnek, inkább törekedj rugalmasságra, nyitottságra és jókedvre! Ezzel egy sor felesleges vitát ki tudsz kerülni, és az energiaszinted is emelkedik. A hétvégén egyre jobb passzban leszel a Mérlegbe lépő Merkúrnak és Napnak köszönhetően.

HALAK

Szoktál irigykedni azokra az emberekre, akik mindig összeszedettek, hatékonyak? A hét elején tanulhatnál tőlük. Kérdés, képes vagy-e utánozni őket? A hét közepén nem leszel topon, az egészségedre kell vigyáznod egy Mars–Uránusz-fényszög szerint. Szokatlanul meleg, nyárias lesz az ősz, amitől könnyen kiizzadhatsz és gyorsan megfázhatsz. Öltözz rétegesen, ilyen egyszerűen megelőzheted a bajt. A hétvégén egyszerre leszel felszabadult és érzékeny a Halak Hold és a Mérlegbe lépő Merkúr és Nap szerint.