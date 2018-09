Hányadik gyerek vagy a családban? Bámulatos részleteket árul el rólad a születési sorrend

Az elsőszülött gyerek gyors, okos és konzervatív

A testvérek közül általában a születési sorrendben elsőként érkezett gyerek a legokosabb, és gyakran megesik az is, hogy felnőttként ő viszi a legtöbbre. Az első gyereknek tudattalanul is benne van a lelkében, hogy neki minden előbb jön össze. Tény és való, testvéreihez képest szinte bizonyosan előbb találja meg álmai hivatását, simább és egyszerűbb a karrierje a többiekéhez képest, de családot is általában fiatalabb éveiben alapít.

Elsőszülöttként tiszteled a hagyományokat, fontosak számodra a családi értékek. A munkában precíz vagy, és pontos, gyakran választasz magadnak nagy felelősséggel járó, tekintélyes szakmát. A megszerzett tudást és tapasztalatot könnyedén adod tovább, és viszonylag könnyen haladsz felfelé a ranglétrán is.

Középső testvéredtől diplomáciát kell tanulnod. Jusson eszedbe, nem kell azonnal kimondanod, amit gondolsz, inkább számolj előtte legalább tízig.

Legkisebb testvéredtől merészséget, bátorságot meríthetsz. Biztonsági játékot időnként kockáztathatsz, mindegy, mi lesz a vége.

A középső gyerek sokoldalú, diplomatikus és fiatalos

Középsőnek lenni nem is annyira egyszerű feladat. Az első gyerekből gyakran lesz a sikeres bezzeggyerek, míg a legkisebbet mindenki a figyelmével tünteti ki. És mi van a születési sorrend szerinti középső gyerekkel? Ő az, aki gyakran a legnehezebben boldogul, hiszen az esetek többségében rá jut a legkevesebb figyelem a családban. Mivel szeretné magára hívni a figyelmet, ezért szívesen szerepel, őt vonzza valamennyi testvér közül a leginkább a nyilvánosság. Ugyanakkor ő a legdiplomatikusabb típus is, nagyon rosszul viseli a vitákat, a családi feszültséget, ő törekszik a leginkább a nyugalomra.

Másodszülöttként vagy középső gyerekként bámulatos a diplomáciai érzéked, téged szinte lehetetlen felbosszantani. Ha néha mégis felkapod a vizet, akkor is csak azért teszed, mert a többiek nem értik, hogy semmi szükség a veszekedésekre. Egész életedben te leszel a közvetítő, a kommunikatív és a tudatos típus. Sokszínű személyiségednek köszönhetően többféle feladatban is érzed jól magad, gyakran választasz a munkádtól merőben eltérő hobbit, ami ugyanakkor később a hivatásoddá válhat.

Legnagyobb testvéredtől önérvényesítést és tudatos előre gondolkodást tanulhatsz. Néha hajlamos lehetsz az események alakulására bízni magadat, pedig tudatosabb tervezéssel sokkal előrébb juthatnál és sikeresebb is lehetnél az életedben.

Legkisebb testvéredtől őszinteséget tanulhatsz. Talán ő kezeli a legjobban a vitákat, a feszültségeket, a nehéz helyzeteket. Ő az, aki bátran kimondja a véleményét, tudja, mit és hogyan szeretne elérni az életében. Néha neked sem ártana kimondanod őszintén a gondolataidat. Hidd el, senki sem fog megharagudni rád.

A legkisebb – vakmerő, vicces és művészlélek

A születési sorrendben utolsóként érkezett gyerek humora általában a legjobb a családban. Optimizmusára, vidámságára szüksége is lesz, hogy „túlélje a gyerekkort” a nagy tesók mellett. Ugyanakkor erős a szeretetigénye, hiszen mindenki vele foglalkozik, őt dédelgeti, szeretgeti. Számára különösen fontosak a folyamatos pozitív visszajelzések, az elismerések. Ő a legvakmerőbb a testvérek között, valódi művészlélek, aki gyakran választ szokatlan foglalkozást, valójában még a család sem érti, hogyan képes eltartani magát.

Legnagyobb testvéredtől racionalitást és hallgatást tanulhatsz. Ő az, aki tudja, mikor jobb hallgatni, és mikor érdemes érvelni. Figyelj rá, hiszen a te szádon sokszor kicsúszhat olyasmi, amiről jobb lett volna mélyen hallgatni.

Középső testvéredtől sokoldalúságot és a sokfelé figyelés művészetét lesheted el. Te inkább egyszerre csak egy témával foglalkozol, közben pedig minden mást kizársz a tudatodból. Ez a tulajdonságod nagyon jól jöhet, amikor koncentrálnod kell, de sok esetben éppen ez okozhatja a legtöbb problémát. Ha képes leszel párhuzamosan több projektet futtatni, sokkal sikeresebben élheted az életedet.