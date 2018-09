7 igazán hasznos tipp a felhőtlen boldogsághoz

1. tipp a boldogsághoz: Ne másoknak akarj megfelelni

Az élet túl rövid, hogy az időd jelentős részét másokra pazarold, és mások elvárásait teljesítsd. Az igazán fontos dolgokat valójában egyedül érheted el, ezért is figyelj inkább önmagadra, a saját igényeidre a többiek elvárásai helyett. Nem lehet és természetesen nem is kell mindenkinek megfelelni, felelj meg csupán önmagadnak. Ez sem mindig könnyű feladat. A legfontosabb, hogy minél több olyan tevékenységgel foglald el magad, akár egyedül is, amelyekből örömet, boldogságot meríthetsz.

2. tipp a boldogsághoz: A tettek többet mondanak a szavaknál

Akadnak talán a te környezetedben is, akik szívesen dobálóznak a nagy szavakkal, de az ígéreteik inkább csak ígéretek maradnak. A boldogság, a siker felé vezető út egyik lépcsőfoka biztosan az, amikor a tetteid beszélnek helyetted. Bármikor mondhatsz nemet, csak azt vállald el, amihez igazán kedvet érzel. Te is sokkal jobban érzed magad a bőrödben, ráadásul gyorsan fény derül azokra is, akik inkább csak valamilyen érdekből keresték a társaságodat.

3. tipp a boldogság: Az élet nem csak a munkáról szól

A munka, a karrier nagyon fontos része lehet az életednek. Mégsem biztos, hogy igazán jól érzed magad, ha minden csak a munkáról szól. A munka mellett a pihenésre, az örömteli szórakozásra, a hobbidra is legalább annyira szükséged van. Ahhoz, hogy eredményesen teljesíts, elengedhetetlen, hogy a pihenésre és a feltöltődésre is szánj időt. Egyetlen rád bízott feladat sem lehet fontosabb saját magadnál. Amikor majd visszatekintesz az életedre, sokkal örömtelibb lesz felidézni azokat a különleges pillanatokat, amiket a szeretteiddel töltöttél, mint azokat, amelyek a kenyérkeresésről szóltak.

4. tipp a boldogsághoz: Nézd el a hibákat

Hiába törekszel a tökéletességre az élet minden területén, egyszerűen képtelenség mindenkor és mindenhol a maximumot nyújtani. Ebben nincs semmi rossz, egyszerűen így vagyunk összerakva. Sose hibáztasd magad, még csak bűntudatod sem kell érezned, mert valami nem sikerül elsőre (netán másodikra vagy harmadikra sem…). Érdemes naponta mindössze tíz percet szánnod a gondolataid, a céljaid rendezésére, a pozitív megerősítésekre.

5. tipp a boldogsághoz: A hibák a legnagyobb tanítómesterek

Megpróbáltad, és nem sikerült? Megpróbáltad még egyszer, és megint nem jött össze? Fuss neki harmadszorra vagy negyedszerre is. Próbáld átgondolni, miért nem sikerülhetett a célodat megvalósítani? A sikerre nincs egyetlen általános, mindenkinél működő recept, az viszont biztos közelebb visz a megoldáshoz, amikor a kudarca nem kudarcként, hanem feladatként tekintesz. Soha ne add fel, amiben igazán hiszel, amit nagyon szeretnél, inkább járd körbe a problémát, próbáld meg kiszűrni a hibákat, és persze változtatni azokon. Hibázni nem bűn, sőt a hibák az életed legnagyobb tanítómesterei.

6. boldogságtipp: Tölts minél több időt a szeretteiddel

Amikor visszatekintesz a mögötted lévő nap eseményeire, talán a számodra igazán fontos emberekre gondolsz először. Nem a munkád jut eszedbe, nem is még előtted álló kihívások. Szeretteidtől kapod a legszebb és leginkább maradandó emlékeket, velük osztod meg az örömödet és a bánatodat is. Bármilyen elfoglalt is légy, semmi sem lehet fontosabb, mint hogy a családoddal, a barátokkal töltsd a szabadidőd nagyobb részét. Örömet, boldogságot meríthetsz belőlük is.

7. boldogságtipp: Tégy minél több jót

Már egyetlen apró jó cselekedettől is sokkal jobban érezheted magad a lelkedben. Próbáld csak ki, milyen jó érzés lesz, amikor például egy idős embernek segítesz a zebrán áthaladni, vagy csak rámosolyogsz a pénztáros hölgyre a boltban. A világ az apró jóságoktól válhat még jobb hellyé. Nincs szükség világrengető megváltásra, csupán semmibe sem kerülő önzetlenségre. Meglátod, csodás érzés azzal a tudattal zárni a napot, hogy te is tettél valami fontosat a közös jóért.

(Via moon-child.net)