Napi horoszkóp 2018. 09. 16.: Vasárnap légy minél lassúbb…

Vasárnap is lassítanod kell. Vasárnap is sokkal lassabbra kellene venned a tempót, és vasárnap is az elmélázós programokat kellene választanod. A külvilág ugyan ma is arra akar sarkallni, hogy tovább pörögj. De neked nem lenne szabad belemenned ebbe a pörgésbe, ebbe a rohanásba. Amikor valaki siettet, ma mindenképpen lassítással válaszolj. Megfogadod a horoszkóp tanácsait? Hidd el, később még hálás leszel érte.