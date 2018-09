Napi horoszkóp 2018. 09. 15.: Most kell töltődnöd, hogy teljesíthesd a szeptemberi kihívásokat

Találd meg a kényes egyensúlyt aközött, hogy mindig magaddal törődsz, és aközött, hogy mindig másokra gondolsz. Az lenne a legjobb, ha ma tudatosan ügyelnél arra, hogy jusson időd és energiád másokra is. Amikor a szeretteiddel töltöd az idődet, az teljes egészében feltölt és jókedvűvé tesz téged.

Szereted azokat a helyzeteket, amelyekben mindenki ugyanazt akarja, és amelyekben mindenki egy ügyért dolgozik. A mai nap is egy ilyen nap lesz. Vedd figyelembe, a közös ügyért akkor dolgozik mindenki lelkesen, ha lelkesíted őket, és elmondod, te miért állsz a jó ügy mellé.

A céltalanságot viseled a legnehezebben szombaton. Most mindennél fontosabb neked, hogy meglegyen az a cél, amelyért érdemes dolgoznod. Mindennél fontosabb, hogy meghatározhasd azt a célt, amelyért teljes erőbedobással dolgozhatsz. Az álmaidból meríted az energiát egész nap.

Úgy érzed, el kell csendesedned, hátra kell lépned, és vissza kell venned az energiáidból. Most takaréklángra tekered az energiádat, és visszaveszed a lendületet. Ez természetes folyamat, amely azt készíti elő, hogy hamarosan hatalmas energiával robbanj be egy újabb lehetőségbe, egy újabb feladatba.

Skorpió

Végtelenül ragaszkodsz az elveidhez, ami okoz némi súrlódást az életedben. Ne felejtsd el, az elveidhez ragaszkodni nem annyit jelent, hogy mindenkivel konfrontálódsz. Az elveidhez ragaszkodni szeretettel is lehet. Az elveidet képviselni szeretettel is lehet. Sőt! Szeretettel egyszerűbb is.

