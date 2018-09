Hétvégi szerelmi horoszkóp szeptember 15–16.: Ismét előjönnek a régi hibák

Kos

Félreérted azt a tervet, amelyet a szerelmed prezentál neked. Könnyen lehet, most úgy érzed, valaki vagy valami veszélyezteti a szerelmeteket. Pedig a szerelmed pontosan azért készítette ezt a tervet, hogy megerősíthessétek a kapcsolatotokat. Bízz a szerelmedben, és bízz az új terveiben.

Bika

A legszívesebben visszautaznál az időben, és kijavítanád néhány hibádat. Ezek a hibák azonban nem igényelnek javítást. A javítás helyett ezeket a hibákat inkább megbocsátanod kéne. Bocsásd meg magadnak, hogy elkövetted azokat, és bocsásd meg, hogy olyan sokáig mérgelődtél miattuk. A hétvégén tiszta lapot adhatsz magadnak.

Ikrek

Néha összezavarod a szerelmedet azzal, hogy egymásnak ellentmondó dolgokat kérsz tőle. Legalábbis ezek a dolgok az ő fejében nagyon is ellentmondónak tűnnek. A te fejedben azonban tökéletesen logikusak. Itt az ideje, hogy lépésről lépésre elmagyarázd az elképzeléseidet a szerelmednek.

Rák

A figyelmetlenséged bosszantja a párodat. Persze ebben az az érdekes, hogy eddig éppen a figyelmetlenséged szórakoztatta őt a leginkább. Emlékeztesd rá, volt idő, amikor pontosan azt szerette benned, amit most kifogásol. Persze az a legjobb, ha nem szavakkal emlékezteted, hanem olyan programokkal idézitek fel a múltat, amilyeneket régen szívesen csináltatok.

Oroszlán

Nem kellene beleavatkoznod mások életébe. Úgy értem, nem lenne szabad megpróbálnod segíteni megjavítani a kapcsolatát egy párnak a környezetedben. Te csak jót akarsz, de egyáltalán nem biztos, hogy számukra valóban az a jó, amit jónak vélsz. Most inkább azzal foglalkozz, ami valójában neked jó.

Szűz

Nem vagy benne biztos, hogyan alakul a kapcsolatod a szerelmeddel. Most olyan döntéshelyzet van előttetek, amely megváltoztathatja a jövőképeteket. A legfontosabb, hogy a hétvégén bátran beszélgessetek a jövőről és a terveitekről. Bátran mondd ki, amire a szíved mélyén vágysz.

Mérleg

Csak bíznod kellene a megérzéseidben. Csak bíznod kellene abban, amit érzel a szerelmi életeddel, a párkapcsolatoddal és a pároddal kapcsolatban. Nem abban kellene bíznod, amit mások mondanak, hanem abban, amit te érzel a zsigereidben. A megérzéseid most pontosabbak, mint mások véleménye.

Skorpió

Egész hétvégén a szerelmednek segítesz. Egész hétvégén támogató félként állsz a szeretteid mellett, és mindenki kezét fogod. Ez persze azt is jelenti, hogy magadra már nem is jut időd, a szeretteid pedig nem tehetik azt, amire igazán vágynak. A legjobb az lenne, ha most sokkal több szabadságot hagynál másoknak és magadnak is.

Nyilas

Igazán jó beszélgetésben van részed a hétvégén. Ez a jó beszélgetés segít abban, hogy boldogabb legyen a párkapcsolatod. A csavar pedig az lesz a dologban, hogy nem a pároddal beszélgetsz, hanem egy idegennel vagy valamelyik távoli ismerőssel. Az ő kérdései és meglátásai segítenek nektek most.

Bak

Rohannál, siettetnéd az eseményeket a hétvégén. Azt szeretnéd, ha most minden megtörténne, aminek csak hetek vagy talán hónapok múlva érkezeik el az ideje. A párod viszont nem szeretné, ha rohannátok. Most adj időt a szerelmednek. Adj időt, hogy ő is akarja azokat a dolgokat, amelyeket te akarsz.

Vízöntő

A hétvégén sokkal egyszerűbb dolgod van, mint az elmúlt időszakban bármikor. Most a pároddal olyan játékokat találtok ki, amelyek erősítik a kapcsolatotokat, és amelyekre azért van szükségetek, hogy újra több kreativitás lehessen az életetekben. A kreativitás közös tulajdonságotok, amely összekapcsol benneteket.

Halak

A legszívesebben mindent megújítanál a környezetedben. A legszívesebben mindent megújítanál az otthonodban és a családodban is. A hétvége alkalmas rá, hogy új családi kapcsolatokat teremts magadnak, és arra is, hogy megváltoztasd a párkapcsolati státuszodat. Most megálmodhatod magadnak azt az életet, amelyre vágysz.