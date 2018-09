Szerelmi horoszkóp: így illenek össze a csillagjegyek a Szűzzel

A Szűz a Kossal

Kapcsolatukat nagy valószínűséggel a határozott és tüzes Kos kezdeményezi, lehengerlő stílusának a sokszor bizalmatlan Szűz sem tud sokáig ellenállni. A Kos eszében már a közös jövő jár miközben a Szűz a jelenre koncentrál. Vérmérsékletük igencsak különböző, amit nem is mindig képesek összehangolni. A Szűz nagy szívfájdalma, hogy a Kos hajlamos ész nélkül szórni a pénzt, ha valami megtetszik neki. A Kost kihozhatja a sodrából a Szűz visszafogottsága, gyakorlatias gondolkodása, de odafigyeléssel és elfogadással boldogok lehetnek együtt.

A Szűz a Bikával

Mindketten föld jegyűek, így biztonságra törekszenek, gyakorlatias gondolkodásúak és stabil párkapcsolatra törekszenek. A Bika igazán elbűvölő és türelmes, a Szűz pedig higgadt és gondoskodó, vagyis megadhatják a másiknak azt, amire vágyik. A vakmerőség, a kapkodás egyikükre sem jellemző, ezért még nagyobb az esély, hogy egy húron pendüljenek. Mindkettőjüknek fontos a hűség és a hosszú távú elkötelezettség, így ha mindketten akarják, tartós boldogságra számíthatnak.

A Szűz az Ikrekkel

Mindketten nagyon intelligensek, örömmel osztják meg egymással gondolataikat és elképzeléseiket, a Szűz jól fejlett kritikai érzékével segíthet az Ikreknek megtalálni a helyes irányt, ami igazán jól jön ennek a csapongásra hajlamos csillagjegynek. Az Ikrek, akik szinte képtelen egy helyben ücsörögni, aktivitásra ösztönözheti a Szüzet, így meglehetősen jó hatással vannak egymásra, és kapcsolatuknak köszönhetően kedvező átalakuláson mehetnek keresztül.

A Szűz a Rákkal

Nagyon jó hatással lehetnek egymásra, tolakodás és túlkapások nélkül terelgethetik egymást az élet sűrűjében. Minden esélyük megvan arra, hogy kapcsolatuk hosszan tartó és boldog lehessen, az összeköltözés mindkettejük számára fontos mérföldkő. Az otthon melege és biztonsága mindkettőjük számára fontos, de egymás igényeit szem előtt tartva rendezik azt be, hogy kellően harmonikus legyen. A kitartás és a felelősségvállalás mind a Szűz, mind a Rák számára fontos érték – nemcsak a szerelemben.

A Szűz az Oroszlánnal

Elsőre úgy tűnhet, nagyon különbözőek, hiszen a Szűz visszahúzódó, gyanakvó és sokszor kishitű, miközben az Oroszlán imád a figyelem középpontjában lenni. Vágyik az elismerésre, örömmel köt új ismeretségeket és hajlamos a vakmerőségre. Az Oroszlán nagyon melegszívű is, ha megtetszik neki a Szűz, boldogan a védőszárnyai alá veszi, és mindent megtesz, hogy közelebb férkőzzön hozzá. Ha elég türelmes, és kivárja, hogy a Szűz szabadjára engedje az érzéseit, értékes kapcsolat szövődhet közöttük.

A Szűz egy másik Szűzzel

Óvatos ismeretségüket követően egyre lelkesebben fedezhetik fel egymást. Amikor a Szűz megnyílik a párja előtt, úgy körvonalazódik előttük, hogy mindketten gyakorlatias gondolkodásúak, éles eszűek, de emellett számos közös pontot találhatnak, ami egyre közelebb hozza őket egymáshoz. A hűség, a kitartás terén sincs okuk panaszra, mindketten kiszámíthatóak és megbízhatóak. Ha féken tudják tartani kritikus megjegyzéseiket, földöntúli boldogságban élhetnek egymás mellett.

A Szűz a Mérleggel

A Mérleg szépségét, nyíltságát és intelligenciáját azonnal észreveszi a Szűz, aki egyáltalán nem az a “lerohanós típus”, ettől függetlenül megtalálja a módját, hogy a Mérleg tudtára adja, egyáltalán nem hagyja őt hidegen. A Szűz nagyra értékeli párja diplomáciai érzékét is, így nem kell hangos vitáktól tartaniuk. A Szűz nyugodt és kiegyensúlyozott kapcsolatra vágyik, ami remek hír a Mérlegnek, hiszen ő is a harmonikus párkapcsolatokat részesíti előnyben. Ha elég ügyesek, igazán klassz párost alkothatnak.

A Szűz a Skorpióval

Mindketten szeretnek a dolgok mélyére látni, igaz a Szűz a racionális, praktikus és tudományos részletekben, míg a Skorpió az ösztönök és érzelmek világában merül el. A Szűz érdeklődését rögvest felkelti a Skorpió titokzatossága, sőt arra ösztönzi, hogy minél közelebb kerüljön hozzá, és felfedezze rejtélyes világát. A Skorpiónak imponál a Szűz kíváncsisága, intelligenciája és kiszámíthatósága, ami számára az újdonság erejével hathat, hiszen gyakran hagyja, hogy az ösztönei és megérzései vezessék. Kettőjük kapcsolata izgalmas párosításnak ígérkezik!

A Szűz a Nyilassal

A Szűz racionális és visszahúzódó, míg a Nyilas idealista és szomjazza az új ismeretségeket. Szerencséjük, hogy az alkalmazkodás egyiküknek sem esik nehezére, így akár hosszú távon is jól működhet a kapcsolatuk. A Nyilas egyedi humora nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Szűz közel engedje magához, és megnyíljon. Egy idő után nehézséget okozhat, hogy a Nyilas olykor túlzottan elrugaszkodik a valóságtól, a Szűz viszont két lábbal áll a földön, és szeret mindent gondosan megtervezni.

A Szűz a Bakkal

A Szűz és a Bak is két lábbal állnak a földön, biztonságra törekszenek. A szerelemben is kitartóak, kiszámíthatóak és nem okoz gondot számukra az elköteleződés. A Szűz, bár kezdetben óvatos lehet, látva, hogy a Bak nem csak játszadozni akar vele, felbátorodik és átadja magát a szerelemnek. A Bak is nagyra tartja a Szűz megbízhatóságát és önfegyelmét, ami nélkül el sem tudja képzelni a tökéletes társat. A nadrágot nagy valószínűséggel a Bak viseli a kapcsolatban – ha ez nem sérti a Szűz önérzetét, nagy baj nem történhet.

A Szűz a Vízöntővel

Az biztos, hogy kihívásokban nem szenvednek hiányt egymás mellett, ennek ellenére nagyszerűen is elsülhet a találkozásuk. A Szűz – ha partnere hagyja magát – képes lehet kordában tartani a Vízöntő csapongó természetét, ami nagyon jó hatással lehet a különcségre törekvő csillagjegyre. A Vízöntő is pozitívan befolyásolhatja a Szüzet, hiszen ha együtt maradnak, óhatatlan, hogy lazaságot, könnyedséget és gondtalanságot csempész a mindennapokba, ami egészen új és örömteli világot nyit meg a Szűz előtt.

A Szűz a Halakkal

A közös hangot nem mindig találják meg elsőre, a kiszámíthatóságra törekvő, precíz és megbízható Szűz ugyanis nem tudja hová tenni a Halak érzelmességét, önzetlenségét és határozatlanságát. Ha nem adják fel az elején, idővel összecsiszolódhatnak, beérhetnek az erőfeszítéseik. A Halakból hiányzó gyakorlatiasságból bőven jutott a Szűznek, aki viszont az érzelmek kimutatása terén tanulhat sokat a Halaktól. Ha a Szűz nem viszi túlzásba kritikusságát, a Halak pedig nem sértődik meg minden apróságon, egészen jó párost alkothatnak!

(Via your tango)