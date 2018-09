Diákszámmisztika: így teljesítenek a suliban a gyerekek

Így számold ki a számodat

Hogy megtudhasd, a számmisztika szerint melyik csoportba tartozol, pici matekra lesz szükséged. Bocsáss meg érte, a többi sokkal izgalmasabb lesz. Amennyiben bármelyik hónap elseje és 9-e között születtél, egyszerű a dolgot, számolnod sem kell, csak a születésed napjának számát kell a listából kikeresned. Ugyanakkor, ha bármely hónap 10-e és 31-e között születtél, a számjegyeket add össze, és az így kapott számhoz tartozó szöveget olvasd el. Ha például május 29-én születtél, akkor a születésnapod száma: 2+9=11 és 1+1=2; vagyis 2-es diák vagy.

Létezik azonban két mesterszám is: a 11-es és a 22-es, ezért, ha ezeken a napokon születtél, mesterszámmal rendelkezel. Olvasd el a 11-eshez és a 2-eshez, illetve a 22-eshez és a 4-eshez tartozó leírást is, hiszen mindkettő igaz lehet rád. Felkészültél?

1-es diák vagy, ha 1-én, 10-én, 19-én vagy 28-án születtél

1-es diákként mindig mindenben első, vagyis a legjobb akarsz lenni. Persze ezt nem szorgalommal és magolással éred el, inkább magával ragadó, megnyerő stílusoddal. Valójában nem a versenyszellem motivál téged, mivel számodra alap, hogy különleges és csodálatra méltó vagy. Pontosan emiatt tudatosítsd magadban, hogy ezt úgy teheted mindenki számára nyilvánvalóvá, ha megvillantod a tudásodat. Ezt pedig muszáj a tanulásnak megelőznie. „Tizenkettő egy tucat” – motiváljon, hogy neked nincs köztük dolgod!

2-es diák vagy, ha 2-án, 11-én, 20-án vagy 29-én születtél

Ha 2-es diák vagy, szükséged van a diáktársaidra. Te akkor érzed elemedben magad, amikor együtt mentek a suliba, utána haza, és közösen tanultok. Szívesen segítesz másoknak. Ösztönösen ráérzel, kinek van szüksége bátorításra, támogatásra. Közben vágysz arra, hogy téged is bátorítson, támogasson valaki. A számmisztika szerint ez a kettősség nem ellentmondásos, mivel a segítőkészség is – akárcsak a barátság – kölcsönösen működik. Szerinted csak így működhet, és lehet, hogy igazad is van. És egy fecske is csinálhat nyarat…

3-as diák vagy, ha 3-án, 12-én, 21-én vagy 30-án születtél

Igazi 3-as diákként számodra az iskola a kapcsolatteremtés, az ismerkedés, a barátkozás és az információcsere színtere. Maga a tanulás valójában ennek a mellékterméke, hordaléka, szükséges velejárója. A tanulással önmagában nem lenne bajod, ha otthon nem kéne elővenni a tankönyvet, nem kellene házi feladatot írni, és nem kellene például verset memorizálni. Nyitott, kíváncsi és tanulékony vagy, de téged leginkább a gyorsan és könnyedén elsajátítható témák érdekelnek. Nincs időd elmélyülni, pedig hosszútávon ez elengedhetetlen.

4-es diák vagy, ha 4-én, 13-án, 22-én vagy 31-én születtél

Amennyiben tényleg 4-es diák vagy, rólad álmodnak a tanárok: szorgalmas, szabálykövető, fegyelmezett, tisztelettudó és nagyon rendes típus lehetsz. Késő éjjelig képes vagy tanulni, írni, hogy másnap felkészülten menj iskolába. Egész hétvégéket rászánsz, ha erre van szükség az alapossághoz. Kérdés, hogy örömödet leled-e mindebben, és mennyi sikerélményt szerzel. Ne legyints! Igenis fontos, hogy a tanulásban legyen öröm és sikerélmény is. Szükséged van az elismerésre, mert abból merítesz újabb motivációt a folytatáshoz.

5-ös diák vagy, ha 5-én, 14-én vagy 23-án születtél

Tipikus 5-ös diákként kalandnak fogsz fel mindent, a tanulást is. Akkor érdekel egy téma, ha olyasmiről hallasz, ami egzotikus kultúrákról, emberekről, tájakról szó. Ilyenkor szivacsként szívod magadba a tudást. Sőt hajlandó vagy plusz infóknak utána járni, amivel aztán lenyűgözöd a tanáraidat. Ellenben, ha nem köt le valami, a teljesítményed sokat romlik. Szívesen segítesz a társaidnak, remek előadó vagy. A számmisztika szerint inspirálhat a tanulásra, ha át kell adnod a tudásodat a többieknek. Mégiscsak ciki lenne felkészületlenül eléjük állni, nem igaz?

6-os diák vagy, ha 6-án, 15-én vagy 24-én születtél

A jó szívedről vagy híres, amennyiben a 6-os diákok közé tartozol: bármit veszel, eszel, iszol, szívesen megosztod a többiekkel. Aki jóban veled, mindig finom falatokra számíthat a társaságodban. Ez komoly, és persze fontos is. A teljesítményed és testi-lelki egyensúlyod ugyanis összefüggésben áll a közérzeteddel: ha éhesnek, szomjasnak érzed magad, képtelen vagy koncentrálni, és tanultakat sem tudod visszaadni. Szóval mindig legyen nálad szőlőcukor, víz, esetleg némi aprópénz, hogy vehess magadnak valamit, amikor szükséges. Így jobban megy a tanulás is.

7-es diák vagy, ha 7-én, 16-án vagy 25-én születtél

A 7-es nem számít népszerű számnak, vagyis nem érdemes a népszerűségre törekedned. Te alapvetően komoly és zárkózott típus vagy, ami persze nem jelenti azt, hogy komor és antiszociális lennél. Bár lehet benned erre is némi hajlam. Ki nem állhatod a fecsegést, a pletykát és a dilettantizmust, viszont nagyra értékeled a szerénységet, a szorgalmat és a tudást. Te magad is erre törekszel. Nem szabad azonban elszigetelődnöd, mert szükséged lehet a társaidra, ahogy nekik is rád. Együtt minden könnyebb, és jó érzés osztozni a sikerekben.

8-as diák vagy, ha 8-án, 17-én vagy 26-án születtél

Neked minden verseny. 8-as diákként ambiciózus és bátor vagy. A siker a legerősebb motiváció a számodra, a tanulásban pedig jól mérhető a teljesítmény. Ne magyarázkodj, ne okolj másokat, ha nem szerzel jó érdemjegyeket! Inkább törekedj a legmagasabb pozícióra! Közben keresd a gyengéket, akiket a „válladon” felemelhetsz! A nemes lélek, a segítőkészség, mások sikereiben való közreműködés a legszuperebb eredmény. Persze hálát felesleges elvárnod, segíts önzetlenül, és akkor sosem fogsz csalódni! Ilyen egyszerű a recept…

9-es diák vagy, ha 9-én, 18-án vagy 27-én születtél

Amennyiben 9-es diák vagy, téged biztosan minden érdekel. Nehéz kiválasztanod egyetlen témát, ezért igyekezz mindenben kipróbálni magad! Minél később válassz szakot! Közben az igazi nehézség, hogy folyton elkalandozik a figyelmed. Nagy kihívás koncentrálnod, a magolás nem a te műfajod. Abban vagy szuper, amiben a saját szavaiddal adhatod vissza a tananyagot. Szóval szinte bizonyos, hogy a definíciókkal hadilábon állsz, ugyanakkor az idegen nyelvek terén zseniális vagy. A számmisztika szerint számodra a világ nem az országhatároknál ér véget, hanem ott kezdődik.

11-es diák vagy, ha 11-én születtél

A 11-es mesterszám, ami persze még nem azt jelenti, hogy mesternek születtél, inkább azt, hogy magasabb szinten, magasabb frekvencián működsz. Az éremnek két oldala van, így egyrészt kaphatsz plusztehetséget; másrészt sűrűn meg kell küzdened a félreértésekkel, a meg nem értettséggel. Nincs veled semmi baj, csak tudomásul kell venned, az, ami téged inspirál, mások számára magas. Elismerés helyett a megismerés motiváljon, és ne akarj olyan lenni, mint a többiek! Vagyis ne akarj normális, átlagos lenni, mert te sem sosem leszel az!

22-es diák vagy, ha 22-én születtél

A 22-es szintén mesterszám, amellyel olyan extra képességeket, tehetséget kaptál, ami nem mindig jár együtt az elismeréssel. Sőt, olykor megijednek tőled a társaid és a tanáraid is. Próbáld meg visszafogni magad, ne provokálj senkit, és ne feszegess kínos témákat nyilvánosan! Mivel számodra nincsenek tabuk, sokszor nem érted, mitől jön zavarba a másik. A számmisztika szerint közben érzékeny vagy a hitelességre, gyorsan átlátsz a szitán, nem mellesleg hamar rájössz, ha valaki mögött nincs valódi tudás. Keresd, és biztosan megtalálod azokat a társakat, tanárokat, akikre felnézhetsz…