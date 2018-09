Napi horoszkóp 2018. 09. 14.: Ma a kreativitás segít a boldogsághoz

Rák

A stressz szintje akkor is elviselhetetlen magas lehet a számodra, ha látszólag ennek nincs is semmi oka. Talán nincs konkrét ok, és talán nincs konkrét esemény sem, ami miatt ideges vagy. Az idegességeden az segítene, ha elcsendesednél, és ha hagynád, hogy a gondolataid felfrissüljenek. A meditáció és az olvasás is segíthet ma.

