Mit firkálsz unalmadban? Gondolnád, mennyi mindent árul el rólad?

Nézd meg ezeket a fura kis rajzokat. Melyik hasonlít a leginkább a te firkálgatásodhoz? És vajon mi mindent árul el a személyiségedről csupán ez az egyszerű és önkéntelen cselekvés?

Ezt árulja el rólad az első firka

Ez az első firka két irányú, függőleges és vízszintes vonalakból áll. Firkálgatásod dilemmás döntésre utal, ami nem feltétlenül okozna nehézséget, inkább arról van szó, hogy mindkét fennálló lehetőség ugyanolyan fontos számodra. Valójában egyikről sem akarsz lemondani, feszültséget pedig éppen ez okoz benned. Döntened kéne az egyik mellett, de most nem vagy képes erre.

Ezt árulja el a személyiségedről a második firka

Ez a második rajz hasonló a fák évgyűrűihez. Zárt vonal, amely belülről kifelé halad. Ha te is ehhez hasonlóan firkálgatsz, könnyen lehet, magányosnak érzed magad, talán valaki elárult, aki fontos volt a számodra, esetleg tehetetlen vagy valamilyen ügyben, vagy a boldogságod útját keresed. Valójában a megfelelő irányba haladsz, de még időre van szükség, hogy visszatalálhass a lelki békédhez.

Ezt tudhatod meg magadról a harmadik firka szerint

Az első firkához hasonlóan nagyjából függőleges és vízszintes vonalak találkozása ez a rajz, mégis a vonalak szaggatottak, apróbbak. Személyiségedről ez a firka elárulja, hogy erősen próbálod az optimális, a lehető legjobb utat megtalálni az életedben, de úgy tűnik az eredmény tőled független. Olyan események történnek, amelyek megállításra kényszeríthetnek, vagyis nem tudod a saját módszered szerint végigvinni a feladatodat.

Ezt árulja el a személyiségedről a negyedik firka

Ezek az indákhoz hasonlító vonalak nagyon is kreatív személyiségre utalnak. Ugyanakkor talán még nem fedezted föl magadban a tehetségedet, még keresed a módját, hogy kibontakoztathasd a művészi vénádat. Az is lehetséges, hogy siettetnéd már ezt a képességet, szeretnél jobb lenni, de még nem fektettél kellő energiát a gyakorlásba, a kibontakozásba.

Ezt meséli a személyiségedről az ötödik firka

Ez a körkörös firka zaklatottságra utal. Talán csalódottnak érzed most magad, ha te is ilyesmit rajzolgatsz, esetleg érzelmileg, testileg kimerült vagy fáradt, talán már nem is igazán reménykedsz, hogy megoldódhatnak a problémáid. Mindenképpen érdemes lenne beszélgetned a legközelebbi barátoddal, nagyon sokat segítene ugyanis, ha kimondanád, kibeszélnéd magadból a fájdalmadat. Biztos lehetsz benne, megoldást és segítséget is kapsz a gondod orvoslására.

Ezt mondja el rólad a hatodik firka

Apró, egymást fedő négyzeteket ábrázol ez a firka. Ha te is ehhez hasonlóan rajzolgatsz unalmas perceidben, talán akadályokba ütközöl az életedben. Próbálod egyensúlyba hozni magadat, az életedet, de úgy érzed, a próbálkozásod ellenére is egyre több problémával találod magad szembe. Ezek az apró négyzetek tudattalanul az életed apró darabkáit jelenítik meg, szétszórtságra, csalódottságra utalnak. Vajon mit nem találsz az életedben?

Ezt árulja el személyiségedről a hetedik firka

Ez egy koncentrikus körnek tűnő firka, belülről indulva halad kifelé és nő egyre nagyobbra. Vélhetően te sem igazán találod most az életedben a harmóniát, a nyugalmat, de talán a célodat sem látod még kristálytisztán. Talán nem tudod magad elfogadni, önmagaddal harcolsz, pedig valójában minden problémád varázsütésre oldódna meg csupán attól, hogy elfogadod és szereted a lényt, aki te vagy.

Ezt árulja el rólad a nyolcadik firka

Ez a nyolcadik rajz folyamatosan húzott függőleges vonalakból áll. Könnyen lehet, mostanában sokat bosszankodsz valaki vagy valami okán. Talán valaki mindig egy lépéssel előtted jár, esetleg megbántva érzed magadat. Valahol a remény és a kétségbeesés között lebegsz ebben a pillanatban. Rád férne a pihenés, de a sikert is megérdemelnéd már. Mégis úgy érzed, mindkettő egyre távolabb kerül tőled. Ne veszítsd el a reményedet, hamarosan eléred a vágyott célodat.

(via daily net)