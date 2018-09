Kinek adnád át a helyet a buszon? Döntésed sokat árul el rólad

Nézd meg tehát alaposan ezt a képet, és dönts te a férfi helyett. Kinek adnád át a járművön a helyedet? Valójában mindhárman nagyon szívesen helyet foglalnának. Vajon az idős úrra, a kismamára vagy a kisfiúra szavazol? Ráérsz megfontolni a döntésedet, gondold át alaposan, mit tennél a férfi helyében. Kérünk, hogy ne csapd be magad. Csak azt követően görgess le a személyiségleírásokhoz, miután végleges döntést hoztál. Felkészültél a játékra?

Ha kisfiúnak adnád át a helyedet

Nos, elgondolkodtató a választásod, ugyanis a kisgyerekek sosem utaznak egyedül, felnőtt kísérete nélkül. Ha még a kisfiú lágyította meg a szívedet, minden bizonnyal olyan személyiségtípus lehetsz, aki általában könnyen veszi az életet. Nem aggódsz fölöslegesen, inkább lezser, nyugis és kedélyes ember vagy. A szíved meleg, talán még a sportokat is kedveled és űzöd. Ha úgy gondolod, a kisfiú egyedül utazik, és ezért szorul a segítségedre, választásod nagylelkűségre, gyengédségre, kedves természetre utal. Kedveled a barátokat, de nem velük töltöd a legtöbb időt együtt. Vélhetően boldog gyermekkorod volt, összetartó családban nőttél fel. Pontosan ezért szorult el a szíved a magányos kisgyerek láttán, ezért szeretnél neki segíteni.

Ha a kismamának adnád át az ülőhelyet a buszon

Talán sokszor utaztál már együtt kismamákkal tömegközlekedési eszközökön. A nők különösen erős felelősséget éreznek egymás iránt, ezért szinte azonnal átadják a helyüket várandós nőtársuknak. Főként az édesanyák, akik átélték már a terhesség minden örömét és nehézségét. A rajz alapján feltételezhető, hogy a kismama még ebben az előrehaladott állapotban is dolgozik, vagyis a munka és a várandósság összeegyeztetése komoly kihívásokat jelenthet számára. Szóval, legyél férfi vagy nő, ha a kismamának segítenél a legszívesebben, minden bizonnyal átgondolt és megfontolt személyiségtípus vagy, reálisan látod a világot magad körül, és képes vagy építő kritikát is megfogalmazni. Együtt érzőnek, segítőkésznek ismernek téged, aki ugyanakkor pontosan tudja, merre és hogyan haladjon a céljai felé.

Ha az idős úrnak adnád át a helyet a közlekedési eszközön

Attól, hogy valaki idős, nem feltétlenül mozgásképtelen. Nagyon sok idős ember használja nap mint nap a tömegközlekedést, és nagyon jól boldogul egyedül is az életében. Ha te mégis úgy döntöttél, az idős ember igényli az ülőhelyet a leginkább, számodra fontosak lehetnek a családi hagyományok, a gyökerek, a kulturális értékek. Erkölcsösen, etikusan éled az életedet. Tiszteled, elismered az idős emberek bölcsességét, élettapasztalatát. Érdekelnek a régi történetek, szívesen tanulsz a múltból, és talán a nagyszüleid által képviselt értékek is fontosak a számodra. Az idős, magányosnak tűnő férfire esett a választásod, ez pedig mély érzésekre, érzékenységre is utal a változások iránt. Vélhetően foglalkoztat a karma, ezért minél több jót szeretnél tenni az életedben.

