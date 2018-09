Napi horoszkóp 2018. 09. 13.: A titkok, amelyeket tudnod kellene…

Bika

Arra vársz, hogy valaki megoldjon helyetted valamit. Nem is sejted, ez milyen nagy butaság. Nem is sejted, mennyit veszítesz azzal, ha nem te oldod meg a helyzetet. Csütörtökön érdemes elgondolkodnod, hogyan oldhatnád meg személyesen, akár most azonnal azt az ügyet, amiben eddig másokra vártál.

