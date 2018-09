Ezekre a csillagjegyekre ezen az őszön rátalál a nagy szerelem

A Kos körül felforrósodik a levegő ősszel

November 16-tól a Vénusz befejezi hátráló mozgását, és a Kos hetedik házára, a párkapcsolatokra sugároz igazán pozitív fényszögeket. Ettől az őszi naptól kezdődően szinte elönt téged a romantika, a csillagok nemcsak téged tesznek egyre vonzóbbá, de olyan társat irányítanak feléd, akivel óriási hatást gyakoroltok egymásra. Aztán amikor december 2-án a Vénusz a Mars uralta Skorpióba lép újra, a szerelmi életedben egy csapásra izzani fog a levegő, sugárzik belőled a vonzerő, képtelenség lesz nem észrevenni téged. Innentől pedig, ha eddig nem találtál volna rá az igazira, semmi és senki nem állíthat meg téged.

A Skorpió igazán szerelmes hangulatba kerül az ősszel

A Skorpióban tartózkodik jelenleg is a Vénusz, majd november közepén befejezve retrográd mozgását átmenetileg a Mérlegben tartózkodik, onnan pedig december 2-án tér vissza ismét a jegyedbe óriási szexuális energiákat mozgósítva benned. Most még elképzelhetetlennek tűnő fordulatok várnak rád. Érezhetsz ugyan frusztrációt, zavartságot az elkövetkező hetekben, ami hamar elmúlik, miután azt veszed észre, a legtitkosabb szerelmi vágyad válik valóra. Szinte mágikusan vonzod magadra a tekinteteket, téged egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, jelenj meg bárhol is. Ha párt keresel, nagyon is érdemes lesz minél többször megmutatnod magad, hiszen ezen az őszön életed szerelme figyelhet fel rád.

A Mérleg önmagára talál az új szerelemben

A Vénusz bolygó mozgása rád is nagyon erősen hat. Október 31-én hátrál vissza a Mérlegbe, melyet eleinte inkább megterhelőnek érezhetsz. Talán azt sem érted, miért jeleznek a csillagok mindent elsöprő új szerelmet, holott romokban az életed. Légy türelmes, hiszen november közepétől helyre áll a rend, uralkodó bolygód, a szerelem planétája a jegyedben elindul ismét előre, és hozza meg számodra az igazán romantikus szerelmet. Napról napra magabiztosabbnak leszel, és végre valódi önmagadra találhatsz. Kinyílsz és ragyogsz, amit nem lehet majd nem észrevenni. Addig is borítsd ki a csontvázakat a szekrényből, számolj fel a múlttal, hiszen csodásan új érzések és társ vár rád. Adj neki helyet az életedben.

(Elite Daily)