Napi horoszkóp 2018. 09. 12.: Engedd meg magadnak a hibázás luxusát!

Szerdán szerencsésnek mondhatod magadat a munkaügyekben. Ma sokkal hamarabb végzel a munkával, mint ahogy arra számítottál volna, és te oldasz meg elsőnek egy olyan munkahelyi problémát is, amelyben mások tehetetlenek. Ma helyezd a figyelmed fókuszát a munkádra és a karrieredre.

Véletlenül felfedezed szerdán, hogy valamit már azelőtt jól csináltál, hogy tudtad volna, pontosan hogyan is kell csinálnod. Valójában ösztönösen jól csinálsz sok dolgot. Ma pedig érdemes hallgatnod az ösztöneidre. Azok ugyanis megmutatják, kiben és mikor bízhatsz meg, és kivel érdemes vigyáznod.

Szerdán egész nap ajándékokat osztogatnál, és egész nap mindenki problémáit te szeretnéd megoldani. Úgy tűnik, ma mindent elkövetsz annak érdekében, hogy te legyél, aki segítesz másoknak. Nem mindenki kész azonban arra, hogy el is fogadja az ajándékaidat. Nem mindenki kész, hogy segítsenek neki.

Hajrá! Gyerünk! Meg tudod csinálni! Nagyon ügyes vagy! Kedves Oroszlán ma biztatásra vágysz. Íme, ez a személyes biztatásod tőlem. Hidd el, tényleg meg tudod csinálni. Igen, látom a csillagokban. És azt is látom, hogy a legnagyobb hátráltatód pont az, hogy azt hiszed, ezt nem lehet megcsinálni. Pedig meg lehet.

Szűz

Óvatosan a szürke hazugságokkal! Tudod, azok a szürke hazugságok, amelyek nem teljesen hazugságok, azaz nem feketék. De nem is teljesen igazságok, azaz nem is fehérek. Ezek a szürke hazugságok ugyanis most olyan ingoványos, szürke világba vihetnek, ahol egy idő után már te sem tudod, mi igaz, és mi nem az.

