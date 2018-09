Heti holdnaptár szeptember 12-18.: Minden segít, ami természetes

SZERDA – szeptember 12.: Estig a levegős Mérlegben jár a Hold, ezért még mindig tanácsos alaposan kiszellőztetned. De nem csak a lakást, a szekrényeket is nyitva hagyhatod rövid időre. A növő Holdat használd arra, hogy a bőrödet kényezteted természetes bőrtápláló krémekkel, pakolásokkal!

CSÜTÖRTÖK – szeptember 13.: Nő a Hold, ráadásul vizes jegyben, a Skorpióban. Ez pedig két fontos dolgot jelent, egyrészt a növő Hold kedvez a fűszernövények ültetésének, de a fűnyírásnak és sövénynyírásnak is, másrészt öntözni, permetezni is ideálisak a Skorpió-napok. Fodrászhoz viszont ma még nem érdemes menni, ha teheted, a hajvágáshoz kedvezőbb napra foglalj időpontot.

PÉNTEK – szeptember 14.: A tegnapihoz hasonlóan még ma is érdemes növényt ültetned, füvet, sövényt nyírnod, de aranyat ér az öntözés, a permetezés is. Ma is érvényben van a fodrászati tilalom. A Skorpió Hold ugyanakkor a mély lelki folyamatokat támogatja, meditációhoz, relaxációhoz, jógához kifejezetten alkalmas a mai nap.

SZOMBAT – szeptember 15.: Mára a Hold azt súgja neked, hogy süss kenyeret vagy valamilyen finom süteményt. Bármi, amit te saját kézzel készítesz, ma kitűnően sikerül, nem mellesleg elismerést hoz neked. Főleg, ha sütés közben a szeretteidre gondolsz. A nagyi sütije is azért annyira finom, mert szeretettel készítette anno…

VASÁRNAP – szeptember 16.: A vasárnap ugyan pihenőnap, a Nyilas Hold mégsem hagy téged lustálkodni. Mára érdemes aktív pihenést választani. A tüzes jegyben járó Hold természetjárást, sportolást, mozgást javasol. Bármelyik a javadra válhat, viszont fontos, hogy vigyázz magadra, mindenképpen húzz kényelmes kényelmes cipőt, és alaposan melegítsd be a testedet.

HÉTFŐ – szeptember 17.: Ma jegyet vált a Hold 13:07-kor, addig viszont továbbra is az aktivitást támogatja. A délután már az elcsendesedésről, a nyugalomról szól, de a Bak Holdat használhatod például böjtre is. Néha nem árt kicsit kímélni az emésztőrendszeredet. Nem kell koplalnod, csak egyél nyers zöldségeket, gyümölcsöket, és igyál gyógyteát is.

KEDD – szeptember 18.: Folytathatod a tegnapi böjtöt, a kímélő étrendet, mert ma egész nap a Bakban jár a Hold. Ha kibírod, és kedden egyáltalán nem eszel hőkezelt, szétfőzött ételeket, sokkal több vitamin és természetes anyag jut a szervezetedbe, amelytől egész nap vitálisabbnak, frissebbnek, energikusabbnak fogod érezni magad. Próbáld ki, érdemes.

