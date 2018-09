Ennek a 3 csillagjegynek az ősz kevés jót tartogat, a tél viszont annál többet

A Bika nem találja az őszben a szépséget

Uralkodó bolygód, a Vénusz október 5-től hátráló, vagyis retrográd mozgásba kezd, ami számodra igencsak megterhelő időszakot jelent. A Vénusz a szerelem, a romantika, az érzékenység, az ízlés, a szépség bolygója is, ezért is annyira fontos értékek ezek a Bikának. Most viszont semmi szépet és jót nem látsz magad körül, inkább csak káoszt és felfordulást tapasztalsz. Hetedik házadra, a párkapcsolatra vetít kedvezőtlen fényszöget a bolygó, ami így a szerelemben és a legközelebbi barátokkal való kapcsolataidban okoz konfliktusokat, ellentéteket, nehézségeket. November 16-án indul el ismét előre a Vénusz, és ekkortól végre fellélegezhetsz. Innentől ugyanis napról napra egyre csodásabb időszak köszönt a Bikákra.

A Vízöntő nem képes változtatni

Az Uránusz bolygó forradalmi eseményeket, a teljes megújulást és változásokat hozza. Augusztus 6. óta ez a bolygó is hátráló mozgást végez. Vízöntő jegyűként az Uránusz az uralkodó bolygód, ezért számodra különösen fontos a mozgása. Elsősorban a negyedik házadat érinti, mely az otthon, a család, az alapvető értékek területe, nem véletlenül érzel éppen itt folyamatos bizonytalanságot, és mélyen belül nagyon szívesen változtatnál már. Miközben alapesetben az Uránusz a változások, a változtatások felelőse, hátráló mozgása okán mégis úgy érezheted, mintha meg lenne kötve a kezed. Talán a legváratlanabb pillanatban robban fel benned a bomba, ami komoly feszültséget okoz a családodban. Január 6-tól az Uránusz ismét elindul előre, így az egyik legemlékezetesebb és legszebb születésnapban és téli hónapokban lehet részed. Addig bírd ki valahogy…

A Halak újraéli a múltat

Halak jegyűként szeptember végétől hajlamosabb lehetsz a depresszióra, mint általában. Érzékenyebb, sebezhetőbb leszel, pedig alapvetően is nagyon érzékeny típus vagy. Ismét felszakadhatnak a múlt fájdalmas sebei, melyeket nem sikerült még begyógyítanod. Bármilyen nehéznek is tűnik, tudnod kell, most újabb lehetőséget kapsz az élettől, hogy amit korábban nem dolgoztál fel, azzal ismét szembenézhess. Gyógyítsd be a sérüléseket, engedd el a fájdalmat, ez az időszak a gyógyulásra hivatott. Az elengedés sosem könnyű, és általában nem is fájdalommentes, ezért is lehet számodra ez az ősz lelkileg megterhelő. Mégis tedd meg, hiszen december 9-től az életedben bámulatos fordulat következik be. Megérdemled és begyűjtheted a munkád jutalmát, de ahhoz előbb szabadulj meg a múlt negatív energiáitól.

(via elite daily)