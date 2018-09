Heti angyalhoroszkóp szeptember 11-17.: Így használd a teremtőerődet

Kos

Ha úgy érzed, túl sok a manipuláció körülötted, amely megakadályozza, hogy egyről a kettőre juss, kérd Raguel arkangyal segítségét. Kérd meg Raguel arkangyalt, hogy segítsen tisztán látnod ebben a helyzetben, és hogy tudd érvényesíteni az érdekeidet is.

Bika

Egy maréknyi nőt szeretnél összehozni egy feladatra, vagy egészen nagy csapatot szeretnél megszervezni csajokból? A női összefogás erősítése a héten fontos feladatod, ebben a feladatban Haniel arkangyal segít és támogat téged. Haniel arkangyal elvezet azokhoz a nőkhöz, akikkel segíthettek egymásnak.

Ikrek

Őrangyalod arra bátorít, hogy ne hátrálj meg, és menj nyugodtan előre. Őrangyalod bátorítására a héten nagy szükséged lesz, hiszen több olyan kihívással találkozol, amelyek szokatlanok a számodra, és amelyekben nem vagy még biztos a megoldásban. Őrangyalod mindenben melletted áll, ezt ne felejtsd el!

Rák

Ha fogyni érzed az életerődet, szólj Mihály arkangyalnak, aki szívesen segít neked, és szívesen segít abban, hogy több energiára és életerőre tehess szert. Mihály arkangyal segít neked felerősíteni a tettvágyadat is, így sokkal hatékonyabb leszel egész héten. Mihály arkangyallal együtt dolgozva minden könnyebben megy majd.

Oroszlán

Uriel arkangyal egész héten ott áll melletted, és segít abban, hogy megértsd mindazt, amely eddig érthetetlen volt a számodra. Uriel arkangyal társaságában szinte maguktól jönnek a felismerések, és szinte folyamatosan ötleteket kapsz. Most mindenhol legyen nálad jegyzetfüzet, toll vagy ceruza, de jegyzetelj a telefonodba is.

Szűz

Szeretnél megtudni valakiről valamit, és a legszívesebbe már komoly pletykafészkeket is megkérdeznél róla. Raziel arkangyal segít neked ebben a helyzetben. No nem abban, hogy pletykálj, de abban igen, hogyan viselkedj ezzel az emberrel. Meglehet, nem tudsz meg zaftos információkat, de az biztos, hogy végül minden így lesz a legjobb.

Mérleg

Az iskola első heteiben nagy szükségetek lehet Metatron arkangyal segítségére. A többesszámon téged, a gyerekeidet vagy az unokákat értem. Most kérd meg Metatron arkangyalt, segítsen nektek, hogy minden rendben menjen a bölcsődében, az óvodában, az iskolában, a középiskolában, az egyetemen.

Skorpió

Sandalfon arkangyal vezet téged, és kísér azon az úton, amelyen elindultál. Néha talán elbizonytalanodsz, néha talán felteszed magadnak a kérdést, tovább kell-e egyáltalán menned. Sandalfon arkangyal szerint egészen addig érdemes továbbmenned, amíg meg nem érkezel oda, ahol lenni vágytál akkor, amikor elindultál.

Nyilas

Mágikus beavatkozásra vágysz, és azt szeretnéd, ha valaki felerősítené a varázserődet. Mindegy, hogyan hívod ezt a varázserőt, és mindegy, mit gondolsz a mágikus képességeidről, most érdemes együtt dolgoznod Ariel arkangyallal. Ő az az angyal, aki segít neked, hogy megtanuld használni is a teremtő erődet.

Bak

Zsofiel arkangyal melletted áll az őszi nagytakarítás idején is. Most erős szükségét érezheted, hogy rendet rakj magad körül, és annak is, hogy csillogjon-villogjon a ház a tisztaságtól. Zsofiel arkangyal segít neked, hogy a lehető leghamarabb és a lehető legegyszerűbben kitakarítsd az otthonodat a héten.

Vízöntő

Szeretnél alkotni, csodálatos és nagyszerű dolgokat szeretnél létrehozni. Ebben a folyamatban Sámuel arkangyal lesz a segítségedre, aki megkeresi neked azokat az alkotó társakat, akikkel könnyen megalkothatjátok mindazt, amire vágysz. Sámuel arkangyal segít az alkotásban és abban, hogy megtaláld a saját közönségedet is.

Halak

Egész héten kommunikálsz. Sokat írsz, és sokat beszélsz. Gábriel arkangyal segít abban, hogy a lehető legjobban fejezd ki magad. Gábriel arkangyal segít, hogy a lehető legpontosabban és a legérthetőbben fejezd ki a gondolataidat. Gábriel arkangyal felügyelete mellett biztos lehetsz abban, hogy minden szavad úgy jó, ahogy elhangzott, vagy leírtad.