Napi horoszkóp 2018. 09. 10.: Vad változásokkal indul a hét

Már csak az maradt hátra, hogy valóban megmutasd, mit tudsz. Olyan sokat beszéltél a terveidről és az álmaidról, ideje, hogy tegyél is értük. Itt az ideje, hogy elkezdd megvalósítani a terveidet és az álmaidat. Hétfőn hatalmas erőt és energiát kapsz ehhez. Ne fogd vissza magad, most mutasd meg!

Ideje lenne a kreatív önmegvalósításnak hétfőn. Ideje lenne most már nemcsak mondogatni, hogy alkotni szeretnél, hanem kezdj is el alkotni. Vágj bele abba az alkotásba, amire olyan régóta vágysz. Vágj bele abba, amit mindig is halogattál, legalábbis, ha az egy kreatív, felszabadító és játékos tevékenység.

Nagy előrelépést teszel meg a munkádban hétfőn. Ha monoton a feladatod, és ha mindig ugyanazt és ugyanazt kell csinálnod, most ez a monotónia nemcsak nem zavar, de szórakoztat is. Ha pedig kreatív kihívásoknak kell megfelelned, valóban meglepő és egyszerű megoldással állsz elő.

Bak

Szívesen végzel pluszmunkát akkor is, amikor nem vagy rákényszerítve erre. Szívesen vállalsz pluszfeladatot akkor is, amikor nem ismerik el a munkádat. Most fontos lenne megmutatnod a főnökeidnek, milyen sokat, milyen hatékonyan és milyen lelkesen dolgozol, hogy ők is észrevegyék ezt.

