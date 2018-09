Heti pénzhoroszkóp szeptember 10–16.: Engedd el a pénzzel kapcsolatos félelmeket!

Kos

Most sokkal anyagiasabb vagy, mint máskor. Mielőtt a fogadhoz kezdenéd verni a garast, jó, ha tudod, nem mindenen érdemes spórolni. Most költs bátran pénzt mindarra, ami később még több pénzt hozhat a konyhára.

Bika

Azt hiszed, csak kemény munkával lehet pénzt keresni? Ez tévedés. Pénzt keresni csak élvezetes munkával lehet. Ha megnézed, láthatod, mindenki, aki gazdag a közeledben, milyen nagyon élvezi a munkáját – akár sokat dolgozik, akár keveset…

Ikrek

Itt az ideje új pénztárcát vásárolni magadnak. Vagy legalábbis gondolatban vezess be új pénzügyi szokásokat és alapelveket az életedben. Az elmúlt év megváltoztatta az anyagi helyzetedet, a bevételeidet és a kiadásaidat. Most te is változtasd meg a pénzügyi szokásaidat!

Rák

Vigyázat, most semmi sem az, aminek látszik. Az a bombabiztos ötlet nem is olyan biztos. Az a butaság, amibe nem szabad pénzt rakni, nem is olyan nagy butaság. A legjobb az lenne, ha most nem hoznál döntést, hanem megvizsgálnád a lehetőségeket.

Oroszlán

Máshogy gondolsz a bőségre, mint a legtöbben. Nem most azonnal akarsz meggazdagodni, hanem hajlandó vagy befektetni az idődet és az energiádat. Ezen a hétvégén talán még felesleges időből van neked több, így most ezt kellene befektetned.

Szűz

Sokat gondolkozol azon, miből lehetne még pénzt csinálni. Talán már egészen vad megoldások is az eszedbe jutottak, épp csak a legkézenfekvőbb lehetőségeket nem veszed észre. Épp csak azt nem veszed észre, hogy csupán karnyújtásnyira van tőled a megoldás.

Mérleg

Végre visszatér a lelkesedésed egy munkával vagy egy vállalkozással kapcsolatban. Kövesd a lelkesedésedet, mert a belső lelkesedésed pontosan tudja, mire van a leginkább szükséged. A belső lelkesedésed a jó irányba vezet, neked csak követned kell.

Skorpió

Talán túl kevés az időd, hogy megvalósítsd a tervedet. Talán túl kicsi idő áll a rendelkezésedre, hogy összeszedd a pénzt erre a tervre. Néha a pénzhiány nem véletlenül jön szembe. Néha a pénz hiánya azt jelzi, nem érdeme erre a tervre költened.



Nyilas

Ha elcsendesedsz, ha befelé figyelsz, megláthatod a megoldást arra a pénzügyi nehézségre, amely most számodra teljesen megoldhatatlannak és kezelhetetlennek tűnik. Nagyon valószínű, itt az ideje a befelé figyelésnek.

Bak

Arra költs, amire szeretnél. Úgy értem, valóban arra költs, amire élvezettel tudsz költeni. Valaki szerint meg kellene venned valamit, de könnyen lehet, ez tévedés. Csak azt vedd meg a hétvégén, amire valóban szívből és mélyen vágysz.

Vízöntő

Épp azt tervezgeted, hogy sokat fogsz költeni egy utazásra vagy egy kirándulásra. Talán nem mindenki érti a környezetedben, minek erre költeni, te azonban pontosan tudod, az élményekbe és a világ megismerésébe mindenkor érdemes energiát és pénzt fektetni.

Halak

A pénzügyeid nem mindig úgy alakulnak, ahogy szeretnéd. De ezek az apró hullámvölgyek csak átmenetiek. Valójában mindig megoldod a nehézségeket, és valójában még sohasem voltál ilyen jó anyagi helyzetben, mint most.