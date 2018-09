Heti horoszkóp szeptember 10–16.: Nagy horderejű változás lesz a héten

KOS

Valami nagy horderejű változás jön: kedden bolygód, a Mars átlép a levegős Vízöntőbe, amitől végre ismét fellélegezhetsz. Vége a nyomasztottságnak, amit elsősorban a munkahelyeden éreztél augusztus óta. Most megkönnyebbülhetsz, és a Mars jegyváltásának köszönhetően találsz új szövetségeseket is. A hét közepén nem szabad szórnod a pénzt, a szerdai bolygószembenállás veszteséget szimbolizál. A hétvégén fel leszel dobva, a Nyilas Holdtól energikusnak, nyerőnek és megállíthatatlannak fogod érezni magadat…

BIKA

Számíts rá, a hét elején a munkahelyeden felfordulás lesz: kedden a Mars jegyet vált, és kihívások elé állít téged. Tisztázd magadban, hogy a munkahelyeden teljesítened kell, és nem haverkodni! A hét második felében a párkapcsolat és a szerelem kerül előtérbe a Skorpió Hold szerint. Ha van párod, akkor újraéled köztetek a szenvedély. Ha keresed a társadat, most találkozhatsz valakivel, akivel erős vonzalmat éreztek egymás iránt. A hétvégén meg kell emésztened a történteket. Szükséged lesz egy kis időre…

IKREK

Komótosnak ígérkezik a hétfő, ami szerencsére másnapra már csak a múlt. Kedden a Mars átlép a Vízöntőbe, ami téged inspirál, tele leszel tervekkel, olyannyira, hogy le kell írnod azokat. Mindet, nehogy elillanjanak! Szánj erre időt, meglátod, megéri. A hét második felében akkor is koncentrálnod kell a munkádra, ha semmi kedved hozzá. Nem lesz könnyű, mert folyton elkalandozik a figyelmed. Mindezt egy Merkúr–Neptunusz-szembenállás mutatja. A hétvége megváltás lesz, és a szerelemé lesz a főszerep. Élvezd! Megérdemled…

RÁK

Ez a heted négy részre osztható: 1. hétfőn jó eredményeket érhetsz el tanulásban és megbeszélésben a Szűz Holdnak köszönhetően. 2. A hét közepén ingatlanügyeid kötik le a figyelmedet a Mérleg Hold jóvoltából. Vigyázz, ez ne vonjon el a munkádtól, mert népszerűtlenné válsz a munkahelyeden! 3. A hét közepén elemedben leszel a Skorpió Hold hatására. Derűsen és kreatívan állsz mindenhez, nem a problémát, a megoldást fogod látni. 4. A hétvégén az egészséged legyen a fő téma, melyben a Nyilas Hold támogat téged. Nézd meg, mikor, mit és mennyit eszel!

OROSZLÁN

Szeptember második hetében nagy horderejű égi esemény várható: kedden a Mars ismét belép a Vízöntőbe, május és augusztus között járt már itt, de rövid időre „visszavonult”, így időt adott neked, hogy átértékeld a párkapcsolatodat, az elvárásaidat. Ezen a héten felkavaró élményben lehet részed. Persze csak akkor, ha nem jutottál dűlőre önmagaddal. Közben szerdán lesz egy Vénusz–Uránusz-szembenállás is, ami feszültséget gerjeszt benned. Szóval lesz mit kipihenned a hétvégén. Muszáj lazítanod…

SZŰZ

A hetednek kiváló keretet ad két kiváló fényszög, hétfőn a Szűz Hold – Bak Mars, majd vasárnap a Szűz Merkúr – Bak Plútó. Szóval számodra jól kezdődik és jól végződik ez a hét. Ezen a héten nem lesznek olyan nagy volumenű bolygóállások, amik számodra nagy erejű változásokat hoznának. Ha nem folysz bele mások problémáiba, sima ügy lesz az egész hét. Azért szerdán vigyázz a közlekedésben, amit egy Skorpió Vénusz – Bika Uránusz szembenállás tanácsol. A hétvégédet töltsd a családoddal! A Nyilas Hold vidám, közös élményeket hoz nektek.

MÉRLEG

Igazán jó égi hír a számodra, hogy kedden a Mars ismét belép a Vízöntőbe (járt már itt nyáron). Ez azért jó, mert felszabadítja a kreativitásodat. Határozottan könnyebbnek fogod érezni magad. Ám szerdán lesz egy Vénusz–Uránusz-szembenállás, ami fejtörést jelent pénzügyi értelemben. Legyél megfontolt, bírd ki, és ne költekezz! Hétvégén a Nyilas Hold utazásra, kirándulásra buzdít, mindenképpen mozdulj ki otthonról, rengeteg élmény vár rád. Az ősz megszámlálhatatlan kalandot tartogat még neked…

SKORPIÓ

Jó, ha tudod, az egész heted hangulatát meghatározza, hogyan kezeled azt a szerdai konfliktust, amire egy Skorpió Vénusz – Bika Uránusz szembenállás figyelmeztet, és amelyből óriási vita kerekedhet, ha nem térsz ki a provokáció elől. Amennyiben sikerül bölcsen kezelned ezt a váratlan helyzetet, minden rendben lesz. Jutalmat is kaphatsz, ami a hét második felében szuper fényszögek formájában jelenik meg. Ettől helyreáll a béke benned és körülötted is. Hétvégén vásárolhatsz, de ne vidd túlzásba!

NYILAS

Úgy tűnik, meghívást kapsz ezen a héten, amit kedden a Vízöntőbe lépő Mars mutat. A Mars akkor hoz kedvező folyamatokat, ha van benned egy kis bátorság és persze vállalkozó szellem. A kaland csak akkor sül el jól, ha van merszed belevágni. Szinte egész héten álmodozni fogsz, mert valami elvonja a figyelmedet. Mindent nem árt leplezned, ha nem akarsz leszúrást kapni a munkában! A hétvége a tied: a Nyilas Hold kitűnő hangulatot és kitűnő társaságot hoz neked, aminek köszönhetően kellően feltöltődsz, és jöhet egy új hét.

BAK

Óriásit fordul a világ ezen a héten: kedden a Mars kilép a Bakból, aminek hatására csökken az energiaszinted, de az is biztos, kevésbé leszel ingerlékeny. Szóval ne bánd! Az is jó hír, hogy hétfőn és vasárnap is lesz szuper fényszög, ami bizakodással tölt el. Csak az a kérdés, hogy benned a pesszimizmus vagy az optimizmus győz. Tudod, hogy mi hoz jó érzést. Cselekedj és beszélj eszerint! Hétvégén kikapcsolódásképpen mozogj! Most a sporttól, és nem a lustálkodástól fogod jobban érezni magad.

VÍZÖNTŐ

Nagyot fog szólni, hogy kedden a Mars ismét belép a Vízöntőbe. Május közepe és augusztus közepe között járt már itt, de azóta kis szünetet tartott. Vannak, lehetnek olyan ügyeid, amelyek anno beindultak, majd megtorpantak, mostantól ismét jó esélyeid vannak, hogy túl juss a holtponton. Természetesen okosan be kell osztanod az erődet. Nem pazarolhatod el, nem szórhatod szét. A hétvégédet töltsd a barátaiddal! A Nyilas Hold sok nevetést és sok vidámságot ígér. És most pontosan ezekre van szükséged.

HALAK

A hét elején minden kiszámíthatóan, rendben halad, amitől csökken a figyelmed, és eltompulhatsz. Pedig ébernek kell maradnod, ha a szerdai napot meg akarod úszni vita és/vagy baleset nélkül. Sajnos egy Skorpió Vénusz – Bika Uránusz szembenállás veszélyt jelez. Vedd komolyan, és legyél óvatos! A hét második felében elemedben leszel a Skorpió Holdnak köszönhetően, megint mindent jobb színben fogsz látni. A hétvégéd a jövő tervezgetésével telik. A Nyilas Hold segít, hogy hosszú távra is előre láss…