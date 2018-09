Azték horoszkóp: Ismerd meg a csillagjegyedet és a hozzád illő társat!

1. A Szarvas

január 1–13.

április 15–28.

Jellemvonások: Szolgálatkész típus vagy, aki nagyon jól érzi magát beosztottként. Ha vezetői pozícióba kerülsz, csapatod tagjait nagyon megbecsülöd, és kiharcolod nekik a magasabb fizetést. Számodra a család jelenti a hátországot, erős érzelmi kötelék fűzhet édesapádhoz vagy valamelyik nálad idősebb férfi családtaghoz.

Igazi társra találsz a Fűben, megbízhatsz a Párducban, igazán boldog lehetsz a Széllel. Ellenséged a Virág, hamar felmérgesít az Eső, csalódást pedig a Keselyű okoz a leginkább.

2. A Virág

január 14–26.

április 29. – május 11.

Jellemvonások: Művészi tehetség rejlik benned, arra születettél, hogy kimagaslót alkoss Kedves, aranyos típus vagy, sokszor viszont nem tudod magad kivonni mások hatása alól. Ez az oka, hogy időnként pletykákba keveredhetsz, vagy téged tesznek meg bűnbaknak. Párkapcsolatodban hajlamos lehetsz az uralkodásra.

Igazi társra találsz a Nyúlban, megbízhatsz a Kígyóban, boldog lehetsz a Szarvassal. Ellenséged a Majom, hamar felmérgesít a Nád, csalódást pedig a Kutya okoz.

3. A Nád

január 27. – február 8.

május 12–24.

Jellemvonások: A közösség mozgatórugója vagy, szereted a kalandokat, viszont a rutint annál inkább gyűlölöd. Fontos számodra, hogy az életben jót cselekedj. Kedveled a művészeteket, jó a kézügyességed, szereted osztogatni a tanácsokat, viszont gyorsan ideges leszel, ha neked adnak tippeket mások. Félhetsz az okkultizmustól, a sötéttől, de a jóslásokban sem hiszel.

Igazi társra találsz a Fűben, megbízhatsz a Házban, boldog leszel a Mozgással. Ellenséged a Kő, hamar felmérgesít az Eső, és csalódást okoz a Sas.

4. A Koponya

február 9–21.

május 25. – június 6.

Jellemvonások: Te vagy a legnagyobb mázlista, akinek az életben szinte minden megadatik. Képes vagy kivárni a dolgokat, nem kapkodsz, nem sietsz el semmit, mert tisztában vagy vele, hogy az idő neked dolgozik. Ha megállapodsz, minden erőddel a párod, a családod, a gyerekek boldogulását szolgálod.

Igazi társra találsz a Nyúlban, megbízhatsz a Sasban, boldog leszel a Keselyűvel. Ellenséged a Majom, hamar felmérgesít a Kígyó, csalódást okoz az Eső.

5. Az Eső

február 22. – március 7.

június 7–19.

Jellemvonások: Valódi barátod csak kevés van, viszont ellenséged, könnyen lehet, annál több. Utóbbit leginkább hirtelen haragodnak köszönheted. Ami a szíveden, az a szádon, ezt viszont nem sokan tűrik. Gyorsan túlteszed magad a gondokon, sosem rágódsz fölöslegesen a problémákon. Ha megtaláltad az igazit, egész életen át kitartasz mellette.

Igazi társra találsz a Gyíkban, megbízhatsz a Virágban, boldog lehetsz a Széllel. Ellenséged a Koponya, hamar felmérgesít egy másik Eső, csalódást pedig a Nyúl okoz.

6. A Nyúl

március 8–20.

november 23. – december 5.

Jellemvonások: Szerény, visszafogott típus vagy, pontosan tudod, a különböző szituációkban hol van a helyed. A családod támasza vagy, ezer szállal kötődsz édesanyádhoz vagy valamelyik idősebb nőrokonodhoz. Romantikus, álmodozó vagy, te még hiszel az igaz szerelemben, az őszinte szeretetben, képes vagy az önfeláldozásra is. A hangulatod ingadozó lehet.

Igazi társra találsz a Krokodilban, megbízhatsz a Kőben, boldog leszel a Szarvassal. Ellenséged a Víz, hamar felmérgesít egy másik Nyúl, csalódást a Nád okoz neked.

7. A Krokodil

március 21. – április 2.

december 6–18.

Jellemvonások: Szerencsés ember vagy, sokra viszed az életedben, a pénzhez is remek az érzéked. Kitartásodhoz önfegyelem és optimizmus társul, amiért sokan felnéznek rád és csodálnak téged. Nagy hibád, hogy a barátokat, az ismerősöket vagy az üzletfeleket mindenkor a család elé helyezed, és általában sokkal több időt is töltesz velük, mint a szeretteiddel.

Igazi társra találsz a Szélben, megbízhatsz egy másik Krokodilban, boldog lehetsz az Esővel. Ellenséged a Gyík, hamar felmérgesít a Szarvas, csalódást a Fű okoz.

8. A Párduc

április 3–15.

december 19–31.

Jellemvonások: Életed legnehezebb feladata szembenézni a hibáiddal, és vállalni tetteidért a felelősséget. Hajlamos lehetsz elkényelmesedni, ezért sok mindenről lemaradsz. Párkapcsolatodban féltve őrzöd a szabadságodat, miközben párodat birtokolni akarod.

Igazi társra találsz a Vízben, megbízhatsz a Kőben, boldog lehetsz a Sassal. Ellenséged a Keselyű, hamar felmérgesít a Nyúl, csalódást éppen egy másik Párduc okoz.

9. A Fű

június 20. – július 2.

Jellemvonások: Nálad a cél szentesíti az eszközt, ezért a siker érdekében valójában bármit megengedhetőnek tartasz, persze inkább csak a saját részedről. Remekül fejezed ki önmagadat, nagyon jól megértenek mások. Előfordulhat, hogy előbújik belőled a kisebbrendűségi komplexusod, ami erőszakossá tehet. Olyan társsal lehetsz igazán boldog, aki engedelmeskedik neked.

Igazi társra találsz a Majomban, megbízhatsz a Krokodilban, boldog lehetsz a Gyíkkal. Ellenséged a Koponya, hamar felmérgesít a Nyúl, csalódást okoz a Szél.

10. A Kígyó

július 3–15.

Jellemvonások: Jól bevált taktikád szerint te nem harcolsz, nem szállsz senkivel nyíltan szembe. Energiaraktáraid szinte kiapadhatatlanok, ezért a munkádban is átlag feletti teljesítményt nyújtasz, kitartó és nagyon szorgalmas vagy. A szerelemben nehezen találod az igazit, de ha sikerül, nagyon megbecsülöd a párodat.

Igazi társra találsz a Gyíkban, megbízhatsz a Kutyában, boldog lehetsz a Párduccal. Ellenséged a Krokodil, hamar felmérgesít a Ház, csalódást éppen egy másik Kígyó okoz.

11. A Kő

július 16–28.

Jellemvonások: Képes vagy keményen és kitartóan küzdeni mindazért, amit célul tűzöl magad elé. Soha nem adod fel, és mélyen hiszed, hogy akarattal, elszántsággal bármit elérhetsz az életedben. Tudod, hogy szövetségesekre van szükséged, ezért stílusod sosem lekezelő. A párkapcsolatban talán kevésbé lehetsz szerencsés, mint az élet más területein.

Igazi társra találsz az Esőben, megbízhatsz a Mozgásban, boldog lehetsz a Koponyával. Ellenséged egy másik Kő, hamar felmérgesít a Szél, csalódást pedig a Ház okoz.

12. A Majom

július 29. – augusztus 10.

Jellemvonások: Olyan típus vagy, akinek társaságában méltán érzik jól magukat a többiek, ezért sokan vesznek körül téged. Pénz dolgában nem állsz a helyzet magaslatán, mert amit megkeresel, szinte azonnal ki is folyik a kezed közül. Párkapcsolatodban az őszinteséget, a hűséget értékeled igazán nagyra. Életed célja lehet, hogy a családodnak, a szeretteidnek élj.

Igazi társra találsz a Krokodilban, megbízhatsz a Nádban, boldog lehetsz a Párduccal. Ellenséged éppen egy másik Majom, hamar felmérgesít a Virág, csalódást okoz a Szarvas.

13. A Gyík

augusztus 11–23.

Jellemvonások: Kedveled a természetet, szeretsz a ház körül tevékenykedni, de a lustálkodás sem áll tőled távol. A munkában nagy terheket tesznek a válladra, mert te vagy a vállalkozás, a munkahelyed legstabilabb embere. A párkapcsolatban nem bánod, ha irányít a társad, de többnyire olyan partnerrel jössz össze, akit neked kell vezetned.

Igazi társra találsz a Házban, megbízhatsz a Szélben, boldog lehetsz a Krokodillal. Ellenséged a Nyúl, hamar felmérgesít a Víz, csalódást a Szarvas okoz.

14. A Mozgás

augusztus 24. – szeptember 5.

Jellemvonások: Igazi örökmozgó vagy, aki szeret folyamatosan úton lenni. Kevés az igaz barátod, pedig nagyon sok ismerősöd van, akik jönnek-mennek az életedben. Az egészséges életmódot követed, aktívan sportolsz, remek a humorérzéked, de azt sem veszed zokon, amikor rajtad viccelődnek a többiek. A szerelemben igazi lepedőakrobata lehetsz.

Igazi társra találsz a Koponyában, megbízhatsz a Nádban, boldog leszel a Párduccal. Ellenséged a Kutya, hamar felidegesít az Eső, csalódást leginkább egy másik Mozgás okoz neked.

15. A Kutya

szeptember 6–18.

Jellemvonások: Őszinte és nagyon hűséges típus vagy, akiben barátaid, ismerőseid vakon megbíznak. A járt utat a járatlanért nem szívesen cseréled fel, és szereted, amikor minden az elképzeléseid szerint történik. Elvárod, hogy mások igazodjanak hozzád, valódi falkavezér rejlik benned. Legnagyobb hibád a féltékenységre való hajlamod.

Igazi társra találsz egy másik Kutyában, megbízhatsz a Házban, boldog lehetsz a Kővel. Ellenséged a Virág, hamar felmérgesít a Kígyó, csalódást a Víz okoz.

16. A Ház

szeptember 19. – október 1.

Jellemvonások: Egész életed során rengeteg kell dolgoznod, ami nincs ellenedre, hiszen pontosan tudod, te csak így érhetsz el eredményt és valódi sikereket. Idősebb korodra biztosan meg is kapod a szorgalmad gyümölcsét. A szerelemben valódi Casanova lehetsz, könnyen elcsábulsz, nem könnyű hűségesnek lenned. A párkapcsolatban egész életedben a jobbat, a szebbet, a tökéletest keresed, ezért is határozod el magad nagyon nehezen.

Igazi társra találsz a Fűben, megbízhatsz a Párducban, boldog lehetsz a Vízzel. Ellenséged a Nád, hamar felmérgesít a Virág, csalódást egy másik Ház okoz neked.

17. A Keselyű

október 2–14.

Jellemvonások: Hajlamos lehetsz a türelmetlenségre, hiszen te nagyon is szeretsz azonnal a lényegre térni. Ha valami felingerel, az biztosan az, amikor várnod kell, vagy mások akarják beosztani az idődet. Óriási a lendületed, pompásak a megérzéseid, amelyekre rendszerint hallgatsz is. Érdemes, mert éppen ez lehet a sikered legfőbb titka. Párkapcsolatodat bonyolítja, hogy a távolságtartás álarca mögé rejted nagyon is forró érzéseidet.

Igazi társra találsz egy másik Keselyűben, megbízhatsz a Vízben, boldog lehetsz a Kővel. Ellenséged a Koponya, hamar felmérgesít a Nád, csalódást a Párduc okoz.

18. A Víz

október 15–27.

Jellemvonások: Te még az idegenek sorsát is a szíveden viseled, valójában boldog-boldogtalan segítségére sietsz. Jószívűségedet sajnos nagyon sokan ki is használják, és talán sokszor be is csapnak téged. A szerelem érzésébe lehetsz szerelmes, ezért könnyen és gyorsan esel szerelembe. Zenei érzéked nem mindennapi, de a gyógyítás ősi képességével is rendelkezel.

Igazi társra találsz a Kutyában, megbízhatsz egy másik Vízben, boldog lehetsz a Virággal. Ellenséged a Ház, hamar felmérgesít a Mozgás, csalódást okoz a Sas.

19. A Szél

október 28. – november 9.

Jellemvonások: Rólad mintázhatnák a tisztaság és a becsületesség szimbólumát, nem véletlenül gyűlölöd a hazugságot és a mértéktelenséget. Mindig megtalálod az arany középutat. Alapvetően optimista beállítottságú vagy, de amikor a holnapról esik szó, tele vagy aggodalommal. Folyamatosan attól rettegsz, hogy nem lesz elég pénzed, ezért hajlamos lehetsz túlzottan is a fogadhoz verni a garast.

Igazi társra találsz a Koponyában, megbízhatsz a Szarvasban, boldog lehetsz a Kígyóval. Ellenséged a Gyík, hamar felmérgesít a Majom, csalódást a Krokodil okoz.

20. A Sas

november 10–22.

Jellemvonások: Szeretsz egyedül dolgozni, mert hajlamos lehetsz a bizalmatlanságra a többiekkel szemben. Az azték horoszkóp szerint nagyon fontosak számodra a külsőségek, de erősen foglalkoztat a többiek rólad alkotott véleménye is. A párválasztásnál sokat mérlegelsz, inkább az eszedre hallgatsz, mintsem a szívedre. Aki jobb partinak bizonyul, annak mondasz igent.

Igazi társra találsz a Mozgásban, megbízhatsz a Keselyűben, boldog lehetsz a Náddal. Ellenséged a Majom, hamar felmérgesít a Koponya, csalódást neked is a Krokodil okoz.