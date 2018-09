Így változik a szerelmi életed vasárnaptól a horoszkóp szerint

A Kosban titkos vágyak vihara dúl

Kos jegyűként Semmi értelme ellenkezned, a nyolcas házadon átvonuló érzéki Vénusz felkorbácsolja benned a vágyat, hogy szenvedélyes és titokzatos partnerrel szűrd össze a levet. Erős késztetés ébredhet benned arra is, hogy féktelenül éld át az örömöket, lehetőleg minél több tabut ledöntve. Az még nem számít megcsalásnak, ha egy vonzó idegennel szemezel… Vajon tovább is lépsz?

A Bika vonzóbb lesz, mint valaha

Ha még Bika jegyűként nem foglalt a szíved, jó hírünk van: az égiek most az utadba sodorhatnak egy rendkívül szenvedélyes partnert, akivel a csúcsok csúcsára juthatsz. Akkor is izgalmas szerelmi élmények várnak, ha már párkapcsolatban élsz, arra azonban érdemes odafigyelned, hogy ne vívd ki szíved választottjának féltékenységét! Ez most nem biztos, hogy könnyű lesz, mert a vonzerőd a tetőfokára hág, és az érzéki örömökre is mindennél jobban vágysz.

Az Ikrek nem tud szex nélkül létezni

Mindegy, hogy facér vagy-e vagy foglalt, az érzéki Vénusz most gondoskodik róla, hogy csakis a szenvedélyes együttlétek járjanak a fejedben. Ikrek jegyűként hiába is próbálnád elhessegetni, mindenről a szex fog az eszedbe jutni! Ilyenkor a legjobb a tettek mezejére lépni, és amikor a lehetőségek adottak, átadni magadat az élvezeteknek. Az előtted álló érzéki időszakban tutira nem fogsz unatkozni!

A Rák titkos viszonyra vágyik

Az érzéki Vénusz bolygó alaposan felforgatja a szenvedélyességgel összekapcsolódó ötös házadat, ami olyan vágyakat ébreszthet benned, amelyektől Rák jegyűként talán magad is megrémülsz. Ne gyötörjön a lelkifurdalás, amikor hihetetlen izgalommal tölt el egy titkos légyott gondolata – nem Te őrültél meg, a Vénusz űz Veled pajzán tréfát! Miért ne adhatnád át magad az érzékeknek?

Az Oroszlán körül izzik a levegő

Mivel Oroszlán jegyűként esetedben a Vénusz a családot és az otthont megtestesítő négyes házon vonul át, készülj fel, hogy szexuális energiáid most megsokszorozódnak! A szenvedélyes összebújások pároddal az elkövetkező hetekben a mennybe repítenek, és olyan fantasztikus élményekben lehet részed, amelyekről álmodni sem mertél vagy talán már réges-régen lemondtál.

A Szűz fejében arcpirító gondolatok cikáznak

A Vénusz a kommunikációval és gondolkodással összefüggő harmadik házadat érinti, melynek köszönhetően szinte mindenről az érzékiség és a testi örömök jutnak eszedbe. Szűz jegyűként most azon sem kell meglepődnöd, ha egyszerre több partnerhez vonzódsz – furcsán hangzik, de tényleg ez most teljesen normális. Izgalmas flörtökben és szenvedélyes együttlétekben lehet részed ebben az időszakban.

A Mérleg alig bír magával

A Vénusz a második házadon halad át ebben az időszakban, ez a terület pedig szorosan összefügg a pénzzel és az anyagi javakkal. Könnyen lehet, egy hirtelen ötlettől vezérelve beszerzel valamilyen kis aprónak tűnő szexuális játékszert, de ezt a „befektetést” csöppet sem fogod megbánni. Mérleg jegyűként a szerelem és a szex szinte lételemeddé válik a Skorpió Vénusznak köszönhetően.

A Skorpió a szerelem istennőjévé változik

Skorpióként nem is történhetne másképp, hiszen a Vénusz épp a Te csillagjegyedbe lép vasárnap, ennek köszönhetően vonzóbb és szexibb leszel talán még a megszokottnál is, szinte árad belőled a kacérság. A tekinteted igézővé válik, biztosan találkozol olyan társsal, aki egyetlen pillantásodtól is beindul…

A Nyilast rabul ejti a szenvedély

A huncut Vénusz a tizenkettedik házadon halad át, amely az álmok, a tudatalatti és az elfojtott gondolatok birodalma. Most, hogy ezt tudod, talán mondanunk sem kell, az erotikus álmok bizonyosan forróra színezik az éjszakáidat, nappal pedig rég elfeledett élményeket élhetsz újra. Nyilas jegyűként, ha igazán jót akarsz, próbáld ki a tantrikus szexet vagy a páros meditációt.

A Bakot könnyebb táncba vinni

Vakrandi egy barátod barátjával? Miért ne. Bak jegyűként ha még keresed a másik feled, most érdemes letérned a kitaposott útról, és csupa új dolgot kipróbálni. Ez utóbbi akkor is igaz, ha foglalt a szíved: ha beadod a derekad, különleges örömökben lehet részed, és azon sem kell csodálkoznod, ha megbabonáz valaki, aki szemtelenül szexi!

A Vízöntő nem fér a bőrébe

A Vénusz a tizedik házadon halad át, amely az ambíció, a karrier és a hírnév otthona. Vízöntő jegyűként meg se lepődj, ha ebben az időszakban nagyon sokan elképesztően vonzónak tartanak téged, és arra is nagy az esély, hogy megakad rajtad egy nálad idősebb partner szeme. Hogy megállsz-e a flörtölésnél, az csakis rajtad múlik!

A Halak sosem látott izgalmakra vágyik

Halak jegyűként különleges élményekre, új tapasztalatokra szomjazol, olyanokra, amelyek végre felkavarják az állóvizet. Mindezt meg is kaphatod, a Vénusz ugyanis a kilencedik házadra vetett szemet, amely az utazás, a tanulás és az ismeretlen dolgok háza. Könnyen lehet, belehabarodsz egy külföldibe, de az sem kizárt, hogy meglévő partnereddel éltek át olyan élvezeteket, amelyekről talán álmodni sem mertetek!

