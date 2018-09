Napi horoszkóp 2018. 09. 09.: Új ajtók nyílnak ki előtted

Rájössz, hogy összekevertél két dolgot, mintha sót tettél volna a reggeli kávédba. Csak épp nem a reggeli kávédról van szó. Nyugalom, ahogy a reggeli kávédat is könnyedén újrafőznéd, ezt a helyzetet is könnyedén meg tudod oldani, mindegy, milyen nagy vagy éppenséggel kicsi dolgot cseréltél fel egymással.

A nevetés valóban gyógyít. Ha együtt tudsz nevetni azzal, aki a segítségedet kéri, máris segítettél neki. Ha tudsz nevetni azon, hogy nem minden úgy sikerül, ahogy tervezted, máris biztos lehetsz, hogy az irányítás visszakerül a kezedbe, akkor is, ha még nem tudod, hogyan.

Családon belüli feszültség tesz téged is zaklatottá. Van egy titok, egy ki nem mondott gondolat, egy sötét esemény. Talán valaki hibázott. Talán valaki elsunnyogott valamit. Mindenesetre neked most az a dolgod, hogy a nyugalmat képviseld. Az a dolgod, hogy mindenkit a béke felé terelgess vasárnap.

Mérleg

Elfeledkeztél arról, mit is akartál vasárnap. Érdemes most rögtön elővenned a naplódat, a naptáradat és megnézned, mi az, amit valóban szerettél volna ma csinálni. Bármikor is jut eszedbe, hogy mi volt a szíved vágya, gyorsan kezdd el azt csinálni, és engedd el, amivel addig foglalkoztál.

