Mit üzennek és mit jelentenek az erotikus álmok?

Azért is jó, ha megpróbáljuk „kibontani” az álmainkat, mert sokszor épp ennek köszönhetően találhatunk megoldást azokra a problémákra, melyek napközben foglalkoztatnak. A szexualitás életünk legintimebb része, az ilyen típusú álmok pedig nagyon beszédesek: nem csak a párkapcsolatunkról árulhatnak el fontos (sokszor előttünk is rejtett) részleteket, hanem más életterületekkel kapcsolatban is iránymutatást nyújthatnak. Dr. Parádi József pszichiáter és pszichoterapeuta hosszú ideje foglalkozik az álmok értelmezésével, ezúttal az erotikus álmok jelentőségéről kérdeztük.

NLC: Hogy látja, a különböző álomszótárak segíthetnek felfedni az álmok titkát, jelentését – akár tartalmaznak szexuális elemeket, akár nem?

Dr. Parádi József: Amikor elkezdtem mélyrehatóbban foglalkozni az álmokkal, rengeteg témába vágó könyvet olvastam, hiszen nagyon sok pszichológust foglalkoztatott az álmok értelmezése, én pedig szerettem volna minél több új ismeretet szerezni. Egy idő után viszont úgy éreztem, szerencsésebb lenne félretenni a szakirodalmat, és annak olvasása helyett inkább a saját álmaimra figyelni. Az álomfejtő szótárak helyett sokkal hasznosabb volt olyan könyveket forgatni, amelyek az álmok megértését segítő módszereket mutatták be – ekkor szereztem saját tapasztalatokat arról, hogy az álmok mennyire sokatmondóak, ám mindenkinek mást és mást üzennek – ez pedig az erotikus álmokra is igaz.

NLC: Hiába álmodják ugyanazt, mást és mást üzen egy-egy álomkép két különböző ember számára?

Dr. P. J.: Ha valaki azt álmodja, hogy egy repülőgép mosdójában szeretkezik, egészen mást jelent, ha az illető pilótaként dolgozik, ahogy másra hívja fel a figyelmet akkor is, ha az álmodó retteg a repüléstől, vagy épp korábban része volt ilyen erotikus kalandban egy utazás során. Ez is jól mutatja, az erotikus álmok értelmezésére sincsenek általános megoldások, hiszen azok rendkívül metaforikusak. Tudni kell ezen kívül azt is, hogy az álmok szinte mindig mást jelentenek, mint amit az első pillanatban gondolunk, ezért lehet nagyon hasznos álomnapló vezetése, vagyis az álmok részletes feljegyzése.

NLC: Egyáltalán nem biztos tehát, hogy erotikus álmaink a szexuális életünkre vonatkoznak, miközben az intimitást mellőző álmaink üzenhetnek a párkapcsolatunkkal kapcsolatosan?

Dr. P. J.: Nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy az álmaink bennünk élő guruk, amelyek – ha megkapják a kellő figyelmet – a legjobb tanítómestereink lehetnek. Álmainkban olyan személyre szabott üzeneteket kapunk, amelyek nagy segítséget nyújthatnak aktuális problémáink megoldásában és az életünk harmonizálásában. Attól azonban mindenkit óva intek, hogy szó szerint értelmezze az álmait, hiszen azok szimbólumokon keresztül próbálják értésünkre adni az üzeneteiket. Mindenképpen érdemes belemerülni az álmainkba, részletesen leírni a látottakat és a hozzájuk kapcsolódó érzéseket. Az erotikus álmok során nagyon valóságos élményekben lehet részünk, olyanokban, amelyek a hosszú távú kapcsolatból elillanhattak. Ezeknek is érdemes a mélyükre nézni, egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy az álomban átélt érzések a szexuális élet hiányosságaira hívják fel a figyelmet. Érdemes azt a megközelítést is szem előtt tartani, hogy sok esetben az összes szereplő minket testesít meg, még akkor is, ha a mindennapi életünkből ismert alakok bukkannak fel az álmunkban.

NLC: Az álomnapló vezetésén kívül milyen módszerek segíthetnek még az alvás közben átélt élmények értelmezésében?

Dr. P. J.: Rendszeresen szervezünk úgynevezett böjtös álomtáborokat, ahol a résztvevők túlnyomó többsége nő. Az egyik alkalommal rajtam kívül csak egyetlen férfi erősítette a csapatot, aki a bemutatkozás alkalmával elmondta, fényes karriert futott be, szép házat épített a családjának, és a mai napig rengeteget dolgozik. A feleségével annyira eltávolodtak egymástól, hogy az asszony másnál kereste a boldogságot, a gyerekeivel pedig komoly problémák adódtak: egyikük közelebbi kapcsolatba került a drogokkal, a másikat pedig kirúgták az iskolából – a férfi ezt már nagyon soknak érezte, és azért jelentkezett a táborba, mert szeretett volna kiutat találni ebből a nehéz helyzetből.

Az álomtábornak része, hogy reggelente megbeszéljük, ki mit álmodott, és közösen próbáljuk értelmezni az üzeneteket. A harmadik napon ez a férfi azt mesélte, hogy álmában egy csodaszép erdőben járt, ahol ragyogott a nap és csiripeltek a madarak. Egyre beljebb merészkedett az erdőben, sé egyszer csak megpillantott egy gyönyörű kastélyt, amelynek nyitott ajtajában lenge öltözetű nő állt. Amikor meglátta a férfit, elindult lefelé a lépcsőn, és egyre közelebb kerültek egymáshoz. Amikor végre találkoztak, szenvedélyesen egymásnak estek és csodálatosat szeretkeztek.

A reggeli megbeszélésen megkérdeztük a férfit, mit gondol, mit üzen számára ez az álom, amire megrökönyödve válaszolt: „Hogyhogy mit gondolok erről az álomról? Három napja össze vagyok zárva egy csomó nővel, nem eszünk és nem szeretkezünk, mi másról is álmodhatnék éjszaka, ha nem a testi örömökről?!” Egyáltalán nem elvetendő ez a gondolat, a csoportos álomértelmezés módszerében éppen az a nagyszerű, hogy több nézőpontból közelíthetünk meg egy-egy álmot, és feltehetünk egymásnak olyan kérdéseket, amelyek segíthetnek az álom megértésében.

A férfi álombéli partnerét nagyon kedvesnek, nőiesen lágynak, befogadónak írta le, és egyszer csak ráeszmélt, az éjszakai élmény üzenete az volt, hogy újra felfedezze saját magában az empatikus, odaforduló női minőséget, mert így – szemben a korábbi karrierista és pénzhajszoló viselkedéssel – sokkal közelebb kerülhet a családjához, és közös erővel talán még a problémáikat is megoldhatják.

NLC: Mennyire kezeljük szégyenlősen manapság az erotikus álmokat?

Dr. P. J.: Amikor elkezdtem komolyabban foglalkozni az álmok értelmezésével, több hétvégi programot is szerveztem az érdeklődőknek. Szinte minden alkalommal akadt olyan, aki az előadások közti szünetben pironkodva lépett hozzám, és ügyelvea, hogy mások meg ne hallják, elmondta, alapvetően rendben van a párkapcsolata, az álmaiban mégis mással szeretkezik, és ami még ennél is kétségbeejtőbb számára, élvezi is az együttlétet. Ezután pedig jött a nagy kérdés: hogyan lehetne örökre száműzni ezeket az erotikus álmokat? Szinte mindenkit szíven ütött a válaszom, ugyanis azt mondtam, nem kell az erotikus álmokat eltüntetni, hiszen azok pont arról szólnak, hogyan gazdagíthatnák az intim kapcsolatukat, hogyan hidalhatnák át a mindennapok nehézségeit. Nincs szükség tehát sem az erotikus álmok megsemmisítésére, sem a miattuk érzett bűntudatra!

NLC: Lényegében nincs is jelentősége annak, kivel éltünk át forró pillanatokat álmunkban?

Dr. P. J.: Nagyon hasznosnak tartom, ha egy pár tagjai meg tudják beszélni egymással az álmaikat, de csak is akkor, ha az nem szül közöttük féltékenységet. Ha a kapcsolat már hosszabb ideje tart, és a szexualitás már nem olyan izgalmas, mint a kezdeti időszakban, fel-felbukkanhatnak az álmokban az első szerelmek vagy a korábbi partnerek. Ezt nem mindig szerencsés szó szerint elmesélni az aktuális párunknak, mert félreértések adódhatnak, arra azonban jó alkalmat szolgáltathat, hogy beszéljünk a kissé egyhangúvá vált szexuális életről, és színt vigyünk az együttlétekbe.

Amikor olyan partnerrel létesítünk intim kapcsolatot az álmunkban, akivel a hétköznapok során gyakran találkozunk, például egy kollégánkkal, a főnökünkkel vagy az egyik szomszédunkkal, érdemes minél részletesebben felidézni, hogyan viselkedett velünk, és mi történt közöttünk, ami miatt olyan vonzónak láttuk őt az álmunkban. Jelenlétük az álmunkban ugyanis nem azt jelenti, hogy a való életben is ágyba akarunk velük bújni, sokkal inkább az általuk megtestesített minőségre hívják fel a figyelmünket. Ha sikerül megfejtenünk az álom üzenetét, örömtelibbé tehetjük a párkapcsolatunkat, választ kaphatunk más életterületeket érintő, fontos kérdésekre.

NLC: A nők erotikus álmai különböznek a férfiakétól?

Dr. P. J.: A nők általában lassú, hosszú előjátékkal tarkított szeretkezésről álmodnak, amelynek során a partnerük nagyon figyelmes és odaadó. A férfiak ezzel szemben olyan „erotikus démonként” látják a nőket az álmukban, aki rájuk veti magát, letépi róluk a ruhát, és mindketten gyorsan a csúcsra jutnak.

Dél-kelet Ázsia őserdejében létezett a szenoi törzs, amelynek tagjai rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítottak az álmoknak, és már a gyerekeiknek is adtak „álomfejtő leckéket”. Azt tanították a lányoknak, ha valaki álmukban szerelmeskedni akar velük, akkor „ne szálljanak ki” az álomból, hanem hagyják, hogy az együttlétre sor kerüljön, sőt mi több, élvezzék is ki minden pillanatát. Ha véget ért az álombéli aktus, köszönjék meg a partnerüknek a különleges élményt, és próbáljanak minél több örömteli emléket megőrizni az ébrenlét idejére.