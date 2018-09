Napi horoszkóp 2018. 09. 08.: A szombat a vígjátékba illő félreértések napja

Vígjátékba illő félreértésekkel szembesülhetsz szombaton. Ma észreveheted, mindenki a saját tapasztalatain, a saját életen keresztül szemléli a valóságot, és bármit is mondasz, azt mindenki a saját szűrőjén átengedve hallja meg. Ez a szűrő azonban néha nemcsak megszűri, de meg is változtatja a mondataid jelentését. Ráadásul neked is megvan a saját valóságszűrőd. A horoszkóp szerint ma könnyen összekuszálódhatnak a szálak...