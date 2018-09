Hétvégi szerelmi horoszkóp szeptember 8-9.: Kutya-macska játék ez a hétvége

Kos

Úgy véled, hogy a szerelmednek sokkal figyelmesebbnek és kedvesebbnek kéne veled lennie. Lehet azonban, ő is több figyelemre vágyik tőled. A hétvégén te kérdezd meg előbb, hogyan érzi magát, és figyelj is a válaszára. Hagyd, hogy kibeszélje az érzéseit magából.

Bika

Nem véletlenül szeretnél nagyobb csendet magad körül. Arra vágysz, hogy ebben a csendben a szerelmeddel lehessetek együtt. Te összebújásról és romantikus percekről álmodozol, ő azonban lehet, valami mozgalmasabbra vágyik. Könnyen lehet, most épp az ellenkező dolgokra vágytok, és emiatt nem teljes az összhang köztetek.

Ikrek

Álmodozással telik a hétvégéd, és a legszívesebben nem is foglalkoznál semmilyen hétköznapi témával. A szerelmed viszont most látja elérkezettnek az időt, hogy tisztázzatok néhány anyagi kérdést. Akkor jársz a legjobban, ha rá tudod venni őt is arra, hogy merjen nagyobbat álmodni, és merjen többet álmodozni.

Rák

Úgy véled, a szerelmed kritizál téged, pedig ő csak elmondja a véleményét. A hétvégén mindkettőtöknek lehetősége nyílik rá, hogy megfogalmazzátok a véleményeteket, és szavakba öntsétek a gondolataitokat. Könnyen kiderülhet, ugyanazt gondoljátok még akkor is, ha eleinte azt hitted, merőben ellenkező a véleményetek.

Oroszlán

A szerelemnél vannak fontosabb dolgok is az életedben, és most ezek a dolgok érdekelnek jobban. Nem kell mindig a szerelemmel foglalkoznod ez igaz, de most is csak olyasmivel szabad foglalkoznod, amit szenvedélyesen szeretsz. A párkapcsolatodról a figyelmet csak akkor fordítsd el, ha valóban valamilyen fontosabb témát találsz.

Szűz

Milyen érdekes, hogy másoknak határozott és segítő tanácsokat tudsz adni, de a saját szerelmi életedben nem vagy ilyen magabiztos. Most érdemes a saját szerelmi életedre koncentrálni, és érdemes megragadnod alkalmat, hogy megújítsd a szerelmi életedet. A hétvégén újjávarázsolhatod a kapcsolatodat és az életedet is.

Mérleg

Túl vagy a nehezén, és már látszik a fény az alagút végén. A kapcsolatotok hullámvölgyeiből lassan megtalálod a kiutat, de ez azt is jelenti, hogy lassan elfogadod, amin nem lehet változtatni. A hétvége legfontosabb feladata, hogy felfedezd a párod alapértékeit, amelyeken nem fog tudni változtatni.

Skorpió

Végre kiszabadulsz abból a kényszerből, hogy meg akarsz felelni másoknak. Végre rájössz, hogy a párod olyannak szeret, olyannak ismer és olyannak fogad el, amilyen vagy. Nem kell másnak lenned, és nem kell megváltoztatnod magadat. A hétvégén legyél önmagad, mert ezzel teheted a legtöbbet a szerelmi boldogságodért.

Nyilas

Nem érted, mit és miért tesz a párod, és úgy érzed, sokkal kedvesebbnek, sokkal együttműködőbbnek kellene lennie. Könnyen lehet, a szerelmed a munkája miatt, vagy a pénzügyek miatt feszültebb most. Te pedig azt hiszed, ez is rólad szól. Valójában ő most épp egy problémát akar megoldani csendes magányában.

Bak

Túl nagy jelentőséget tulajdonítasz magadnak, és túl nagy jelentőséget tulajdonítasz a szavaidnak. Azt hiszed, a szavaid mindent megmagyaráznak, de most szükség lenne arra, hogy a tetteid is kiálljanak érted. A szerelmed csak arra vár, elhiggye, komolyan mondod azt, amit mondasz, és hogy megértse, milyen elszánt vagy.

Vízöntő

Ne fogd vissza magad, ha az álmodozásról van szó! Egyszerűen csak álmodd meg a jövőt. Úgy értem, álmodozz a jövőről. Képzeld el, milyen életet szeretnél élni a szerelmeddel! Képzeld el, hogy azt az életet élitek, és képzeld el, minden csodálatos és rendben van az életetekben. Álmodj magadnak boldog párkapcsolatot!

Halak

A legnagyobb félreértés a szerelmi életedben, hogy mindent neked kell irányítanod. Érdemes lenne most sokkal több szerepet és döntési lehetőséget adnod a szerelmednek. Ha pedig nincs most párkapcsolatod, egyszerűen csak hagyd, hogy mások döntsenek helyetted, és engedd ki a kezedből az irányítást!