Ezek a csillagjegyek nagyon megérzik a szeptemberi újholdat

Az Ikrek kivirul a szeptemberi újhold hatására

Most van itt az idő, amikor Ikrek jegyűként valóban fontos dolgokat tudsz kigondolni, elindítani, majd felmutatni. Vasárnaptól belülről újulhatsz meg, egészen kivirulsz, hiszen érzed, hogy csodás fejezet kezdődik az életedben. Az új ötletek csak úgy vibrálnak benned. Ha kinyílsz, lehetővé teheted, hogy megtaláld az igazi énedet. Ne félj attól, hogy sebezhetőbb vagy a szeptemberi újhold idején. Ez a te lehetőséged az új kezdetre.

A Szűz mindent elbír

Az újhold szeptemberben a csillagjegyedben, a Szűz jegyében talál rád, ami azt jelenti, ezúttal biztosan meg fogod érezni a hatását. Mivel a Nap és uralkodó bolygód, a Merkúr is a jegyedben jár, most úgy érezheted, a világ súlya a te válladon pihen. Minden képességed és lehetőséged megvan hozzá, hogy az előnyödre fordíthasd most a lehetőségeket, megmutatva másoknak is, mennyire erős vagy szellemileg, érzelmileg és lelkileg. Élj vele, érdemes.

A Nyilas célba ér a szeptemberi újholdnak köszönhetően

Nyilas jegyűként ez a mostani különösen fontos időszak a munkádban, de fontos periódus arra is, hogy kicsit magadra összpontosíts. A munkád okán a középpontba kerülhetsz, viszont nehezebb lehet most a személyes és a szakmai életedet egyensúlyban tartani. Adj a karrierednek egy újabb löketet, hiszen már majdnem elérted a célvonalat. A feladatokat sikeresen teljesítheted, új projektbe is kezdhetsz, de a szeptemberi újhold idejét használd a pihenésre, a lazításra és a magánéletedre.

A Halak fontos felismerésekre jut

Halak jegyűként a vasárnapi újhold nagy kapcsolati pillanatot jelenthet a számodra. Most szinte szó szerint bepillantást nyerhetsz az intim kapcsolataidba, lehetővé téve, hogy megfejtsd, ki az, akivel igazán érdemes elmélyítened a kapcsolatodat. A felismerés súrlódást okozhat néhányakkal, de ne is törődj vele. Engedd el, akire már nincs szükséged, hiszen olyanok is lesznek, akikkel új szintre emelheted a kapcsolatodat. Bízz az ösztöneidben, és hagyd, hogy az intuíciód vezéreljen.

Bustle