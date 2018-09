Melyik tarot kártyát húzod? Ezt jósolja a pénzről

Ki ne vágyna egy kis extra pénzre függetlenül az anyagi helyzetétől. Egy kis pluszpénz mindenkinek és mindenkor jól jön. A tarot kártyák ezúttal a pénzügyekre világítanak rá. Mielőtt képzeletben húznál egy tarot lapot, érdemes a téged leginkább foglalkoztató kérdést feltenned. Például: Mire számíthatok a közeli jövőben a pénzügyekben?, esetleg Hogyan alakulnak a pénzügyeim?. Miután feltetted a kérdést, hangolódj a lapokra, ami most azért is fontos, mert a kártyák hátlapját láthatod. Csak azt követően derül ki, melyik tarot lapot húztad, miután döntöttél. Felkészültél az izgalmas jóslatra? Akkor húzz egy tarot kártyát!

Az első tarot kártya: Érmék 9

Az Érmék 9-es tarot kártya anyagi bőséget sugall, olyan bevételi forrást, amely luxus életet biztosít. Nos, ha ezt a kártyát húztad, akkor most te vagy az az ember, akinek talán sosem kell a pénze miatt aggódnia. Talán máris bőségben élsz, de ha még nem, nagyon közel vagy a csillogó élethez.

A második tarot kártya: Botok 6

A Botok 6-os tarot kisarkánum bőséget, jutalmat jelez. Talán a munkád megérdemelt gyümölcsét arathatod le hamarosan, de az is lehet, pénzjutalomban, esetleg nyereményben részesülsz. Ha ezt a kártyát húztad, már most érdemes a lottón megjátszani a kedvenc számaidat, de bátran benevezhetsz az első versenybe, amelyik éppen szembejön veled. Sosem tudhatod, hol és mikor mosolyog rád a szerencse…

A harmadik tarot kártya: Érmék Ásza

Az Érmék Ásza kisarkánum, mint valamennyi Ász kártyalap a tarot-ban, új lehetőséget jelez. Ha ezt a kártyát húztad, máris van miért gratulálni magadnak. Olyan helyzetbe kerülhetsz a nagyon közeli jövőben, amikor új munkád lehet, visszautasíthatatlan ajánlatot, fizetésemelést kaphatsz, esetleg bámulatosan kedvező befektetési lehetőségre bukkansz. Bármi is jöjjön most, ragadd meg az alkalmat, élj vele.

A negyedik tarot kártya: A Nap

A Nap tarot nagyarkánum számtalan pozitív jelentéssel rendelkezik. A pénzre vonatkozó kérdések esetén bőséget, különleges pénzügyi lehetőségeket, nem várt bevételt jelent. Szóval, ha ezt a kártyát húztad, szó szerint is rád ragyog a Nap. Az anyagi helyzetedben pozitív változásra számíthatsz.

Az ötödik tarot kártya: Érmék 4

Az Érmék 4-es tarot kártya jelentése szerint a pénzügyek tekintetében megfontoltságra, mérsékletre, kevesebb költésre, spórolásra figyelmeztet. Ha ezt a kártyát húztad, akkor mindenképpen érdemes most egy kicsit tudatosabban gondolnod a pénzre, és persze tudatosabban költened. Légy bölcs, gondold át, mire van mos a legnagyobb szükséged. Érdemes némi pénz megtakarítanod, hogy elkerülhesd a jövőben veszteségeket.

A hatodik tarot kártya: A Szerencsekerék

A Szerencsekerék is a nagyarkánumok közé tartozik. Ahogyan a nevében is benne van, a szerencse lehetőségét villantja fel. A szerencse ugyanakkor forgandó, melyet sose felejts el. Mindenesetre a tarot kártya szerint most váratlan szerencsében lehet részed. Ha ezt a tarot kártyát választottad, talán kemény pénzügyi időszak áll mögötted, most viszont már túlléptél a nehézségeken, és talán soha nem tapasztalt szerencsés fordulat vár rád.

A hetedik tarot kártya: Kelyhek 9

A Kelyhek 9-es kisarkánum emlékeztet téged, amikor igazán hiszel a bőségben, a gazdagságban, meg is tudod teremteni magadnak. Ez a tarot kártya a Vonzás törvényére hívja fel a figyelmedet, amibe energiát fektetsz, azt meg is kapod. Amit magadból másoknak adsz, azt kapod többszörösen vissza. Az univerzum válaszol a kérésedre: adj te is, és fogadd el az élet ajándékait.

A nyolcadik tarot kártya: Érmék Apródja

Az Érmék Apródja tarot kisarkánum új lehetőséget jelöl. Lehet az új munka, üzleti vállalkozás, új projekt, amellyel nem kevés pluszpénzre tehetsz szert. Viszont ehhez szükséged lesz a bátorságodra. Az univerzum üzenete szerint merj most kockáztatni, mert változtatni. Ha nem szereted a munkádat, most találhatsz másikat. Ha fizetésemelést szeretnél, lépj bátran a főnököd elé, és kérj. Most mindenképpen érdemes az anyagi bőségedért tenned.

(via moon-child)