Napi horoszkóp 2018. 09. 07.: Ne hagyd, hogy eltérítsenek a szirénhangok!

Néha nehéz megállapítanod, ki a legjobb barátod. Ma talán nem azt tekinted a legjobb barátnődnek, aki téged tekint a legjobb barátnőjének. És az is lehet, ma többen tekintenek téged a legjobb a barátjuknak. Te pedig természetesen valaki teljesen másra tekintesz úgy, mint a legközelebbi barátodra.

A péntek délutánoknak különös energiájuk van. Észrevetted már? Ha még nem, ma könnyedén megfigyelheted a különös péntek délután energiát, amely nevetésből, felszabadultságból, de felelősségérzetből, és maximalizmusból áll össze egyedi esszenciává. Ez az eszencia igazán feldobja a napodat és a hetedet is.

Ikrek

Úgy érzed, valaki eltitkol előled valamit. Azt is tudod, ez nem nagy vagy bonyolult dolog, de egyre mélyebben meg vagy róla győződve, hogy nagyon fontos dolog. Egy mozaikrészlet, ami nélkül nem lehet kirakni, vagy megérteni a teljes képet. Gondoltál már arra, hogy nincs is titok? Hogy nincs is ilyen mozaikrészlet?

