Ezért változik nagyot 7 évente az életed

A Szaturnuszt gyakran Égi Tanítónak vagy az Idő Urának is nevezik. Ez a bolygó jelöli a nehézségeket, a megpróbáltatásokat, a nagy és sorsszerű változásokat a horoszkópban. Olyan sorsfeladatokat jelez előre, melyeket nem kerülhetsz el, amelyeket mindenképpen teljesítened kell, ha akarod, ha nem, mert a tanulságok nélkül nem tudsz továbblépni a lelki fejlődésben.

A nagy sorsbolygó 29 és fél év alatt halad végig a zodiákus 12 csillagjegyén, ennyi idő alatt tesz meg egy kört. A személyes horoszkópban mindez pedig azt jelenti, nagyjából hét és fél évente kerül fontos fényszögbe „önmagával”, vagyis okoz számodra is érezhető változást. A Szaturnusz 7 évente feleletre szólít fel az élet iskolájában, a kérdés az, vajon megtanultad-e a tananyagot…

A Szaturnusz első vizsgája: 5–7 éves korban

Az én megtapasztalása

A gyerekek ebben az életkorban kezdenek önálló lényként gondolni magukra – legalábbis a pszichológusok szerint. A Szaturnusz ilyen fiatalon az önállósodásra tanítja őket. Már egyre inkább képesek a szülők nélkül is létezni, jól érzik magukat az óvodában, iskolában.

Javaslat a szülőknek: Szeretettel, biztatással támogasd önállóságában a gyermekedet, de azért persze félszemmel érdemes a lépéseit követni. Próbáljon meg egyedül boldogulni a feladataival, de ha kéri, segíthetsz a leckében, de akár a szobája rendrakásában is.

A Szaturnusz második vizsgája: 14–15 éves korban

Az érzelmek megtapasztalása

Ebben a második időszakban a kamaszkor okozhatja a nehézséget, a Szaturnusz az érzelmi önállóságból vizsgáztat az élet iskolájában. A tizenévesek most tapasztalják meg a szerelem érzését, a szülőktől való távolodást, a testi, lelki változásokat, a felnőtté válás első kihívásait.

Javaslat a szülőknek: Az őszinte esti beszélgetés ebben az életkorban különösen fontos a kamaszodó gyerekekkel.

A Szaturnusz harmadik vizsgája: 22–23 éves korban

Az intellektus megtapasztalása

Talán az egyik legnehezebb és legmeghatározóbb számonkérésre kerül sor ebben az életkorban. Arról kell döntened, mivel szeretnél foglalkozni az életedben. A karrierválasztás, a világnézet ilyenkor különösen fontos kihívások elé állíthat mindenkit.

Javaslat: Valójában ebből a leckéből pótvizsgázhatsz, a következő hét évben még bőven lehet alkalmad változtatni a mostani döntéseden, ha úgy érzed, a feladat nem tesz igazán boldoggá.

A Szaturnusz negyedik vizsgája: 29–30 éves korban

Az ego megtapasztalása

Ebben az életkorban valójában nem egyszerű vizsgára kerül sor, hanem a Szaturnusz összevont szigorlatára. Számot kell adnod ugyanis az eddig megtett útról, a döntéseidről, a vállalásaidról. Most kiderül, vajon jól vezetetted-e eddig az életedet. Akadnak, akik éppen ebben az életkorban kötnek házasságot, vállalnak gyermeket, vagy kötnek új kapcsolatokat, ők azok, akik könnyű tételt húztak. Mások kevésbé szerencsések, ha éppen szakítás, válás vagy a munkahely változtatása köti le a figyelmüket.

Javaslat: Ha az elmúlt hét évben bátran változtattál, hogy megtalálhasd a valódi helyedet, a céljaidat, talán fel sem tűnt, hogy számon kért tőled bármit is az élet.

A Szaturnusz ötödik vizsgája: 36–37 éves korban

Pénzügyi feladatok

Ezeket az éveket a legtöbben a pénzügyi, anyagi helyzetünk stabilizálásával töltik, akkor mindenképpen, ha korábban még nem sikerült a teljes anyagi függetlenséget megvalósítani. Ekkor vállalják be a hiteleket a legtöbben, de ez az az időszak, amikor ideje a nyugdíjas évekre is gondolni, és elkezdeni félretenni.

Javaslat: Az ötödik vizsga anyagi kihívásokat tartogat, érdemes gondolnod erre minél előbb.

A Szaturnusz hatodik vizsga: 44–45 éves korban

Érzelmi feladatok

Talán a második házasságról, egy picit késői gyermekvállalásról döntesz ebben az életkorban, ezek a könnyebb leckék az ebben az életkorban előforduló szaturnuszi feladatok közül. Ilyenkor szokatlan érzelmi intenzitással élheted az éledet, talán új szerelem lángol fel benned, míg a régi végleg kihunyhat.

Javaslat: Ha 44 éves korodig őszintén élted meg az érzelmeidet, megpróbáltatásoktól, nagyobb nehézségektől most sem kell tartanod. Viszont, ha eddig nem tudtál igazán megnyílni, ezt most biztosan nem kerülheted el.

A Szaturnusz hetedik vizsgája: 51–52 évesen

Intellektuális feladatok

Életed legfőbb művét írod képletesen ebben az életkorban. Persze, ha valóban regényt ír, még jobb. Ebben az életkorban arról kéne meggyőznöd Szaturnuszt, az Égi Tanítómestert, hogy kellően okos és bölcs lettél az elmúlt évtizedekben, és képes vagy élettapasztalatból a következő generációt is tanítani.

Javaslat: Most mindenképpen érdemes naplószerűen lejegyezni a gondolatidat. Az írás segíthet végiggondolni az életedet, megfogalmazni a legfontosabb tapasztalatokat.

A Szaturnusz nyolcadik vizsgája: 59–60 éves korban

Személyiségbeli feladatok

Ez egy újabb szigorlat az Élet Iskolájában, amelynek legfőbb célja, hogy kiderülhessen, meg tudtad-e valósítani az életfeladatodat az elmúlt hat évtizedben. Ha úgy érzed, a helyeden vagy, ötösre vizsgáztál, szinte meg sem érzed a változást, egyszerűen csak új, pihentető hobbit találsz magadnak. Az is kiderül, ha rossz úton jártál eddig, mert akkor kemény változások elé állíthat az élet. Gyakran betegségek is jelezhetik, a korábbi vizsgákat inkább csak elbliccelted, most viszont szembe kell nézni a feladatokkal, önmagaddal.

Javaslat: Ha ebben az életkorban egyre égetőbb benned a vágy, hogy más irányba indulj el, vagy megvalósíthasd végre egy fiatalkori álmodat, mindenképpen fogj hozzá. Itt az idő a megújulásra.