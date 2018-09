Úgy érezheted, végre hazaérkeztél. Bámulatos napok várnak rád a horoszkóp szerint

KOS

Az öt domicil bolygóból három közvetlenül hat rád: a Hold a családi életedet, a Vénusz a szerelmit, a Szaturnusz a karriered építését támogatja. Ez most a legjobbkor jön, mert még a nyarat gyászolod, és nehéz a jelenre, a jövőre koncentrálnod. Annyi élményt gyűjtöttél az elmúlt hónapokban, hogy azok feldolgozása, „emésztése” zajlik benned. A bolygók bölcs módon és a legszerencsésebb pillanatban jönnek, és visszahoznak téged az „itt és most”-ba. Ha mégis elkalandoznál, csípd meg magad, és máris hazaérkeztél.

BIKA

Ünnepelhetsz, ugyanis a Szűzbe lépő Merkúr a Bakban járó Szaturnusszal karöltve olyan termékeny időszakot szimbolizál, ami valóságos égi ajándék a számodra. Nem kell kapkodnod, minden pontosan abban a tempóban halad, ahogy az neked kényelmes. A sürgetettségtől mindig leblokkolsz vagy ingerlékennyé válsz. Szeptember 6-án Merkúr a Szűzbe lép, és Szaturnusz elindul előre. Mindkettő azt jelzi, az idő neked dolgozik. De tudd, ez nem jelenti azt, hogy lustálkodhatsz, és húzhatod az időt a végtelenségig!

IKREK

Az öt bolygóból kettő hatása igazán erős rád nézve: az egyik a Merkúr, a te bolygód, amely éppen ma hajnalban lépett a Szűzbe. Ez pedig sokkal összeszedettebbé tesz téged. Magad is meg fogsz lepődni, milyen precízen és kifinomult kritikai érzékkel végzed a munkádat. A másik pedig a Mérlegben járó Vénusz, amely a kreativitásodnak tesz jót. Most mindent képes vagy gyermeki módon játéknak, és nem nyomasztó kihívásnak venni, amelytől valósággal szárnyalsz. Ikrekként pontosan ez a dolgod: emelkedj felül a hétköznapok szürkeségén, és mutasd meg másoknak is, hogy van kiút!

RÁK

Természetesen számodra a Hold a legfontosabb, hiszen ez a te bolygód: ahogy ő érzi magát, úgy érzed magad te is. Csütörtökön délutánig saját jegyében, a Rákban járva a békét és harmóniát kölcsönzi neked. De ez (is) múló állapot. Ami tartós, az a Szaturnusz, amely tavaly december vége óta a párkapcsolatod területére hozhatott sorsfordító folyamatokat. A Neptunusz 2012 februárja óta erősíti az intuíciódat, kérdés persze, mennyire hallgatsz-e a megérzéseidre. Itt az ideje, hogy ne csak az ijesztő előérzeteket vedd komolyan…

OROSZLÁN

Hihetnéd, hogy egyedül te vagy sorsod irányítója. Milliószor sikerült, számtalan bizonyítékod van rá, ha nagyon akartál valamit, azt meg is szerezted magadnak. Vigyázz, mert ha elbízod magad, jön a sors, és megleckéztet! Most az öt domicil bolygó egyike sincs közvetlen hatással rád, viszont érinti a bevételedet, a kapcsolatrendszeredet, a munkádat, a kiadásaidat és az egészségedet. Ebben benne van az összes fontos téma, vagyis jobb, ha dicsekvés nélkül, hálával a szívedben teszed a dolgodat. A hála ugyanis a legerősebb „védőháló”…

SZŰZ

Számodra máris karácsony van: ennyi ajándékot ugyanis régen kaptál. Csütörtökön hajnali 04:23-kor bolygód, a Merkúr haza tér a jegyedbe. Még aznap a Szaturnusz április óta tartó hátrálását, hátráltató hatását feladva végre ismét elindul előre. A Nap is még a Szűzben jár, ami a születésnapod közelségét jelenti. Mindez segít neked, hogy jobban viseld, ha a párod vagy más emberek kiszámíthatatlanul viselkednek (Neptunusz a Halakban) veled. Szereted, szeretnéd, ha minden és mindenki óraműpontossággal járna. Ha nem így van, most ezt is könnyebben veszed…

MÉRLEG

Érzed, hogy egy kicsit könnyebb mostanában? Nem véletlen, hiszen augusztus 7-e óta uralkodó bolygód, a Vénusz, amely a kis szerencse, a szépség és a szerelem bolygója is, a Mérlegben jár. Ettől kicsit szerencsésebbnek, szebbnek és szerethetőbbnek érzed magad. Szeptember 9-én a Vénusz ugyan kilép a jegyedből, amely kibillenhet az egyensúlyból, pedig nem szabadna. Emlékszel az iskolában, a tornaórákon tanult mérlegállásra? Ezt kéne gyakorolnod. Vajon még most is megy? A stabilitás benned van. Keresd meg belül! És ha megtaláltad, semmi nem billenthet ki.

SKORPIÓ

Hajlamos vagy egyszer sajnálni magad, máskor meg keményedni. Mostanában elveszve érzed magad, mintha a sors próbára akarna tenni, mintha magadra maradtál volna. Mintha légüres térbe kerültél volna. Ez mind igaz, de csak átmenetileg. Az öt domicil bolygó (a Hold, a Merkúr, a Vénusz, a Szaturnusz és a Neptunusz) sem segít rajtad. Örülj neki! Így legalább nem kell várnod senkire és semmire. Szabad kezet kaptál, hogy azt hozd ki ebből az időszakból, amit csak szeretnél. A kérdés, hogy mit szeretnél? Állj meg egy pillanatra, és találd ki!

NYILAS

Mivel te nagyvonalú vagy, idegesít a kicsinyesség és a szőrszálhasogatás, holott tisztában vagy vele, „az ördög a részletekben bújik meg”. Pontosan erre jó, hogy csütörtökön hajnalban a Merkúr belép a Szűzbe, ugyanis rávezet, milyen apróságokra kell odafigyelned. A jövőd, a munkád, a karriered múlhat ezen. Szóval nem kicsi a tét. Az is fontos, hogy éppen ezen a napon indul el előre a Szaturnusz, ami a bevételi oldaladat erősíti. De nem azonnal, fokozatosan, lassan, folyamatosan, ahogyan beérnek a gyümölcsök.

BAK

Önteltség helyett elégedettség, „én megmondtam” helyett „bíztam benne” érzés kerekedik felül rajtad. Ezt két bolygónak köszönheted, a Merkúr csütörtökön hajnalban belép a Szűzbe. Innentől még jobban szorgalmazza, hogy stratégiát készíts, konkrét terveket szövögess, míg a Szaturnusz, a te bolygód szintén ma fejezi be azt a hátrálást/hátráltatást, amit április óta „művelt”. Ettől te magad is beindulsz, mintha kioldódna a kézifék, és ha nyomod gázt, tényleg haladsz előre. Persze tedd ezt a szokott, higgadt tempóban…

VÍZÖNTŐ

Veheted komolyan, vagy elviccelheted ezt is. Az öt domicil bolygó nem érint téged közvetlenül, tehát valójában megteheted. Csupán az a kérdés, jobban érzed-e magad, ha váll rántva kigúnyolod azokat, akiknek ez most fontos. Jót tesz neked, ha paródiát csinálsz ebből? A bolygók évezredek, sőt emberemlékezet óta, vagy még sokkal régebb óta óraműpontossággal járják az útjukat. Aki az égre néz, és érti az üzenetet, precíz módszert kap a tájékozódáshoz. Nem kell hinned benne, mert akkor is működik, ha nem hiszel benne…

HALAK

A Neptunusz, a te bolygód 2012 februárjában lépett a Halakba. Azóta egyre jobban működik az intuíciód. Használod? Hallgatsz rá? A Neptunusz még évekig jár a Halakban, vagyis van még időd fejleszteni a megérzéseidet, és csiszolgatni a tehetségedet. A többi bolygó is járja a maga útját: hol felerősítik, hol elfedik a megérzések fontosságát. Most a Szűzbe lépő Merkúr és a Bakban járó Szaturnusz inkább a praktikusság előnyét hangsúlyozza. Találd meg az arany középutat: hallgass a belső hangodra és a józan eszedre is!